Berlinale lädt zum Open Air

Vom 15. bis 29. Juni heißt es Berlinale Goes Open Air. Eine Auswahl des Berlinale-Programms 2022 wird in fünf Berliner Freiluftkinos präsentiert.

In Kooperation mit fünf Berliner Freiluftkinos und den Filmverleihern der jeweiligen Filme präsentiert die Berlinale vom 15. bis 29. Juni eine Auswahl des Berlinale-Programms 2022. Die Berlinale Goes Open Air wird dabei keine Fortsetzung des im letzten Jahr pandemiebedingten, einmaligen Berlinale Summer Specials sein, sondern vielmehr an die Tradition der Sommer-Berlinale anknüpfen, die schon seit 2003 ausgewählte Festivalfilme unter freiem Himmel präsentiert hatte.

Die Eröffnung wird im Freiluftkino Friedrichshain am 15. Juni mit dem Gewinner des Goldenen Bären 2022, "Alcarràs" von Carla Simón, gefeiert. Pro Abend wird es eine Filmvorführung geben, die von einer/m Sektionsverantwortlichen der Berlinale vorgestellt wird. In einzelnen Fällen werden auch Filmteam-Gäste die Präsentation begleiten.

"Die Berlinale 2022 fand im Februar trotz schwieriger Coronalage als Präsenzfestival statt. Der Erfolg des Festivals war ein positives Signal für die Filmbranche und ein ermutigendes Zeichen für alle Kulturbegeisterten. Wir möchten nun mit Berlinale Goes Open Air im Juni nochmals für die Filme und das Kino als gemeinschaftsstiftenden Ort werben und deutsche Filmverleiher und Kinos in ihrer Arbeit für eine lebendige Filmkultur und bei der Ansprache eines breiten Publikums unterstützen. Wir danken der BKM und dem Medienboard Berlin-Brandenburg vielmals für die Förderung von Berlinale Goes Open Air, ohne die dieses Projekt nicht umgesetzt werden könnte", kommentiert das Berlinale-Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian. Das genau Programm wird am 1. Juni bekanntgegeben.

Neben dem Freiluftkino Friedrichshain sind das Freiluftkino Rehberge, das ARTE Sommerkino Schloss Charlottenburg, dasFreiluftkino Friedrichshagen und das Freiluftkino Hasenheide weitere Spielorte.