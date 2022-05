Startschuss für Traineeprogramm "GetOnSet" fällt Ende Mai

Mit dem zwölfmonatigen Traineeprogramm "GetOnSet" wollen die Hamburg Media School, die MOIN Filmförderung und die Freie und Hansestadt Hamburg dem Fachkräftemangel im Film- und Serienbereich entgegenwirken.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sei allein durch die neuen Streamingplattformen das Produktionsvolumen in Deutschland massiv angestiegen mit der Folge, dass Produzent:innen große Probleme hätten, ausreichend qualifiziertes und verfügbares Personal für ihre Drehs zu finden.

Daher haben die MOIN Filmförderung und die Hamburg Media School "gemeinsam mit der Film- und TV-Branche im Norden", wie es in der Pressemitteilung heißt, das zwölfmonatige Traineeprogramm "GetOnSet" entwickelt, das Fachkräften anderer Branchen die Möglichkeit geben soll, als Quereinsteiger Berufe wie beispielsweise Aufnahmeleiter*in, Tonassistent*in oder Regieassistent*in zu erlernen.

"Egal ob du im Friseursalon, in der Schneiderei oder im kaufmännischen Bereich arbeitest - mit 'GetOnSet' wollen wir genau dich für einen Job am Filmset begeistern und den Einstieg in die Branche deutlich erleichtern", lautet der Appell von Helge Albers, Geschäftsführer der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, an die Interessierten an einer Teilnahme an dem Programm, das in zwei Teilen absolviert wird.

So wird der schulische Teil mit allgemeinen Modulen wie "Filmgeschichte", "Filmrecht" und "Kalkulation" sowie auf die einzelnen Berufsfelder zugeschnittenen spezifischen Themen an der Hamburg Media School stattfinden. Für den praktischen Teil konnten Hamburger Filmunternehmen mit ins Boot geholt werden, die auch die Vergütung der Trainees übernehmen - mit finanzieller Unterstützung der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, der Sozialbehörde und der MOIN Filmförderung.

Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, sagt über das Projekt: "Attraktiver Arbeitsmarkt sucht Nachwuchs. Gut ausgebildete Fachkräfte sind Voraussetzung für gute Filme. Mit diesem Pilotprojekt im Schulterschluss mit der Sozialbehörde wollen wir dringend benötigte Fachkräfte ausbilden und der Filmbrache gute Entwicklungschancen geben."

Eine Vorerfahrung im Filmbereich seien für die Teilnahme an dem Traineeprogramm ebenso nicht nötig wie "perfekte Deutschkenntnisse", wie Ulrike Dobelstein-Lüthe, Leiterin Weiterbildung an der Hamburg Media School betont: "Der Einstieg in das Traineeprogramm soll möglichst einfach gestaltet werden und das aus mehreren Gründen: Wir möchten Menschen mit verschiedenen Backgrounds und Erfahrungen motivieren, sich für neue Perspektiven zu interessieren, ihnen den Einstieg in ein neues Berufsfeld leicht zugänglich machen und zeigen, dass ein (Quer-)Einstieg - auch in die Filmbranche - möglich ist."

Ab Ende Mai sind Bewerbungen für das Traineeprogramm "GetOnSet", bei dem langfristig bis zu 15 Fachkräfte pro Jahrgang ausgebildet werden sollen, möglich, die Ausbildung startet im Oktober. Weitere Informationen unter www.hamburgmediaschool.com.

Filmunternehmen, die Interesse an dem Programm haben, können sich bis 20. Mai bei Ulrike Dobelstein-Lüthe unter der Telefonnummer 040 413468-69 oder per Mail unter u.dobelstein-luethe@hamburgmediaschool.com melden.

Für interessierte Berufseinsteiger:innen bietet die MOIN Filmförderung außerdem die Online-Veranstaltungsreihe "Let's Talk About Filmjobs", bei der Filmschaffende aus verschiedenen Bereichen Einblicke in ihre Arbeit geben, an. Weitere Infos unter www.moin-filmfoerderung.de.