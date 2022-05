Red Arrow Studios verkauft Joko & Klaas' Shows ins Ausland

Red Arrow Studios International hat Lizenzrechte für die ProSieben-Shows "Wer stiehlt mir die Show?" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" ins Ausland verkauft. Erstere Show, bei der in der nächsten Staffel Olli Schulz, Nilam Farooq und Fahri Yardim gegen Moderator Joko Winterscheidt antreten werden, wurde an Tin Can in den Niederlanden und Bandicoot in Großbritannien verkauft.

Das Konzept von "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht unter dem internationalen Titel "Beat the Channel" nach Spanien an Boxfish, ITV France in Frankreich und July August Productions in Israel.

President & Managing Director von Red Arrow Studios International, Tim Gerhartz, kommentiert: "'Wer stiehlt mir die Show?' und 'Joko und Klaas gegen ProSieben' haben das Primetime-Unterhaltungsgenre auf die nächste Stufe gebracht. Es sind sehr originelle Konzepte, die in ihrem Heimatmarkt kulturelle Phänomene geworden sind."

"Wer stiehlt mir die Show?" erreichte in seiner dritten Staffel einen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen von 20,6 Prozent. Die fünfte Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" hatte bei der Premiere der fünften Staffel einen Zielgruppen-Marktanteil von 16,3 Prozent.

Red Arrow Studios International kümmert sich um den internationalen Lizenzverkauf der beiden Shows, die Florida Entertainment schuf.