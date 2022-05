Filmfonds Wien: Förderung für "Geschichten vom Franz 2" und neue Komödie von Andreas Schmied

Der Filmfonds Wien hat in seiner aktuellen Sitzung 1,7 Mio. Euro für die Herstellung von Kinofilmen locker gemacht. Mit 675.000 Euro erhielt die Fortsetzung von "Geschichten vom Franz", abermals bei NGF Nikolaus Geyrhalter Film und erneut unter der Regie von Johannes Schmid, die höchste Einzelsumme. Unter den Förderungen befindet sich auch die neue Komödie von Erfolgs-Filmemacher Andreas Schmied ("Love Machine"), "Pulled Pork", die er über seine eigene Produktionsfirma Samsara Film ("Klammer") entwickelt und das nun mit 490.000 Euro unterstützt wird. Auch Autor und Regisseur C B Yi, der mit seinem "Moneyboys" große Festivalerfolge feierte, bereitet ein neues Filmwerk vor: Die Coming-of-Age-Dramödie "Pureland" erhielt 25.000 Euro Projektentwicklung vom Filmfonds Wien.

Herstellungsförderung erhielten zudem drei Dokumentarfilmarbeiten: "2050 - End of the Line" (Blackbox Filmproduktion) von Christian Krönes und Florian Weigensamer über die Globalisierung des kommerziellen Fischfangs, "Die große Wende" (Mischief Films) von Nathalie Borgers, in dem die Autorin und Regisseurin einen persönlichen Bilck auf die jüngere Geschichte der Türkei wirft, und "Die Celo Sisters" (Plan C Filmproduktion) von Alban Bekic, ein Porträt über vier junge Weltklasse-Karatekämpferinnen aus Niederösterreich.

Bei der zweiten Sitzung im Jahr 2022 erteilte die Jury, bestehend aus Martina Bleis, Christine Dollhofer, Peter Jäger, Manfred Schmidt und Michael Stütz insgesamt elf Projekten Zusagen - Mittel in Höhe von 1,83 Millionen Euro wurden vergeben. Eingereicht waren 20 Projekte mit einer Antragssumme von 4,01 Millionen Euro.

Zum ersten TV-Antragstermin 2022 wurden 34 Fernsehprojekte mit der Gesamtantragssumme von 2,48 Millionen Euro eingereicht, 17 Projekte erhielten Zusagen vom Filmfonds Wien in Höhe von 1,63 Millionen Euro. Unter den TV-Projekten befinden sich neben "Der Pass", Staffel drei, auch zwei neue Fälle der erfolgreichen Krimireihe "Blind ermittelt", die bei Mona Film produziert werden und nun mit 220.000 Euro Fördergelder unterstützt wurden, sowie die dritte Staffel von "Vienna Blood", für die MR-Film mit 250.000 Euro gefördert wird.