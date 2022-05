Leipziger Buchmesse: April statt März

Der Verbund, der für die Ausrichtung der Leipziger Buchmesse zuständig ist, und zu dem auch die Manga-Comic-Con gehört, teilt aktuell mit, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr vom 27. bis 30 April stattfinden wird.

"2023 wird es eine spätere Leipziger Buchmesse in den Leipziger Messehallen und in der gesamten Stadt Leipzig geben", so Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. "Mit all unseren Partnern werden wir endlich wieder das Lesen feiern. Die Terminierung auf April bietet den sichersten Rahmen, um den Veranstaltungsverbund mit spannenden Konzepten weiterzuentwickeln." Die Anmeldung für die Leipziger Buchmesse 2023 ist ab August möglich.

Zuletzt galt noch der Termin 17. bis 20. März 2023. Anfang Februar hatten die Organisatoren die Veranstaltung für 2022 abgesagt, nachdem die Leipziger Buchmesse auch 2021 nicht stattgefunden hatte.