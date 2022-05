"Rückenwind für Diskussion in Deutschland"

In der Schweiz wird es künftig eine Investitionsverpflichtung unter anderem für internationale Streaming-Anbieter geben, dafür hat sich die Bevölkerung in einer Volksabstimmung ausgesprochen (wir berichteten). Ein Schritt, den die Produzentenallianz ausdrücklich begrüßt. In einer Stellungnahme des neuen Geschäftsführers Björn Böhning, heißt es zum klaren Ergebnis: "Das gibt Rückenwind für die Diskussion in Deutschland: Mit der Schweiz hat sich ein weiteres Land Europas dafür entschieden, Investitionen in inländische Inhalte zu unterstützen. Dass die Schweizer Bevölkerung sich nicht hat beirren lassen und die Investitionsverpflichtung unterstützt, ist ein gutes Signal für die Diskussion in Deutschland. Nun ist die Bundesregierung am Zug, möglichst rasch ein Modell vorzulegen, so dass auch hierzulande Investitionen in den heimischen Film- und Fernsehmarkt durch die Streamer verpflichtend gemacht werden können. Hier gilt es keine Zeit zu verlieren!"