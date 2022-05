Filmmuseum München ehrt Rob Houwer mit Retrospektive

Mit dem Produzenten Rob Houwer wird einer der interessantesten und erfolgreichsten Filmemacher des jungen deutschen und niederländischen Films mit einer Werkschau im Münchner Filmmuseum geehrt. Zur Eröffnung der Retrospektive am 19. Mai kommt Houwer nach München.

Über zweieinhalb Jahre Geduld haben musste der heute 84-jährige niederländische Produzent, Regisseur und Drehbuchautor Rob Houwer, der über viele Jahre München zur Wahlheimat für sich und seine Produktionsfirma erkoren hatte, bis nun das Filmmuseum München und sein Leiter Stefan Drößler die bereits vor der Corona-Pandemie geplante Retrospektive, die deswegen mehrfach verschoben werden musste, umsetzen konnten.

Houwer zählt zu den wichtigsten Förderern des jungen deutschen Films in den 60er Jahren, war Mitunterzeichner des Oberhausener Manifests, das damals Papas Kino für tot erklärte, wurde gleich mehrfach mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet und beförderte in den 70er Jahren die Karriere des noch jungen niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven, der später Welterfolge wie Basic Instinct" drehte.

In den Niederlanden geboren, kam Houwer schon mit 18 Jahren Ende der 50er Jahre nach München und studierte Film am Deutschen Institut für Film und Fernsehen, dem Vorläufer der heutigen Hochschule für Fernsehen und Film. Schon seine ersten Kurzfilme wie "Hundstage" wurden preisgekrönt, "Anmeldung" sogar mit dem Silbernen Bär auf der Berlinale.

Houwer produzierte Meilensteine des jungen deutschen Films, darunter Mord und Totschlag" von Volker Schlöndorff, Tätowierung" von Johannes Schaaf, Bübchen" von Roland Klick oder Jagdszenen aus Niederbayern" von Peter Fleischmann. Alle diese Filme sorgten für Furore in der deutschen Öffentlichkeit und für Aufmerksamkeit für den deutschen Film im In- und Ausland. Mit seiner Schwabinger Produktionsfirma ließ er Regisseure wie Marran Gosov oder Michael Verhoeven freche, lustbetonte Komödien wie die "Engelchen"-Filme mit seiner Entdeckung Gila von Weitershausen drehen und hatte großen Erfolg mit ihnen. Zusammen mit Michael Verhoeven und der Vietnam-Allegorie ok" sorgte er 1970 sogar für den vorzeitigen Abbruch der Berliner Filmfestspiele, weil der provozierende Inhalt des Films das filmpolitische Establishment damals überforderte.

Vorübergehend zurück in den Niederlanden produzierte er mit "Türkische Früchte", "Das Mädchen Keetje Tippel" und Der Soldat von Oranien" einige der wichtigsten frühen Filme von Paul Verhoeven, die auch international große Aufmerksamkeit fanden. Houwer kann auf viele Auszeichnungen zurückblicken, er wurde mit seinen Filmen nach Cannes eingeladen und für den Auslandsoscar nominiert. Für den Dokumentarfilm Majestät brauchen Sonne" über Kaiser Wilhelm II., den er mit seinem langjährigen Freund und Weggefährten Peter Schamoni realisierte, wurde er mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Seine Kurzfilme und viele der genannten Spielfilm-Produktionen sind nun in der Münchner Werkschau, die sich bis in den Juli ziehen wird, zu sehen.

Rob Houwer, der inzwischen wieder in den Niederlanden lebt, reist für das Eröffnungswochenende der Retrospektive an die Isar, um die Ehrung mit Freunden an seinem langjährigen Lebensmittelpunkt wahrzunehmen.

Ulrich Höcherl