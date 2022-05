Bogner verfilmt Schießler-Buch "Himmel, Herrgott, Sakrament"

Seit Jahrzehnten ist Regisseur Franz Xaver Bogner ein Garant für BR-Kultserien wie "Irgendwie und Sowieso", Zur Freiheit", Café Meineid", "Der Kaiser von Schexing" und "München 7". Aktuell inszeniert Bogner (Co-Regie: Marlene Fecht) für den BR in München die sechsteiligen Serie "Himmel, Herrgott, Sakrament". Das Drehbuch hat er zusammen mit Marcus Pfeiffer und Stefan Betz nach dem gleichnamigen Sachbuch des weit über München, wo er die Pfarrei St. Maximilian leitet, hinaus bekannten Pfarrers Rainer Maria Schießler geschrieben. Schießler ist fest in seinem katholischen Glauben verankert, spart aber auch nicht mit Kritik an der katholischen Kirche. Von 2012 bis 2015 war er Gastgeber eine Talkshow beim BR.

In "Himmel, Herrgott, Sakrament" spielt der v.a. aus den Eberhofer-Filmen und als Markus-Söder-Darsteller beim Singspiel auf dem Münchner Nockherberg bekannte Stephan Zinner den Pfarrer Hans Reiser, der nach glücklichen Jahren auf dem Land eine Problemgemeinde in München übernimmt. Dort will er mit seiner weltoffenen und den Menschen zugewandten Art mit unkonventionellen Methoden gegen die gähnende Leere in seiner Kirche und die zunehmenden Kirchenaustritte ankämpfen. Ein Vorhaben, das schon bald von ersten Erfolgen gekrönt ist. Dem von Erwin Steinhauer gespielten Kardinal ist Reisers Art und Weise, wie er seine Schäfchen zurückholt, ein Dorn im Auge. Doch so leicht lässt sich Reiser nicht unterkriegen. Unterstützung erhält er von der in Trennung lebenden jungen Mutter Lisa Kirchberger (Anne Schäfer), die mit der Kirche eigentlich wenig am Hut hat.

Weitere Rollen haben u.a. Susi Stach, Sabrina Amali, Christian Lerch, Fritz Karl, Emilia Braumandl, Milo Haaf, Andreas Bittl, Lilly Forgách, Sigi Zimmerschied, Silke Franz, Franz Xaver Brückner und Angelika Sedlmeier übernommen.

Produziert wird die Serie "Himmel, Herrgott, Sakrament", die im kommenden Jahr im BR-Fernsehen und der BR-Mediathek zu sehen sein wird, von maze pictures (Produzent: Philipp Kreuzer) in Koproduktion mit dem BR (Redaktion: Elmar Jaeger) und dem ORF (Redaktion: Bernhard Natschläger). Fördermittel gab es vom FFF Bayern.