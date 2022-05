Einschaltquoten am Wochenende: ESC beliebter als "Polizeiruf 110"

Den Eurovision Song Contest sahen am Samstagabend im Ersten gut 150.000 Zuschauer mehr als den gestrigen BR-"Polizeiruf 110", ebenfalls im Ersten. Für die beste Wochenend-Reichweite reichte es aber für beide nicht.

Die Übertragung des European Song Contest war am Samstagabend im Ersten auf 6,54 Mio. Zuschauer (MA: 32,7 Prozent) gekommen. Zu Platz eins bei den Einschaltquoten am Samstag hatte es für die ESC-Übertragung allerdings nur dann gereicht, wenn man die 736.000 Zuschauer (MA: 3,8 Prozent), die den Sieg der ukrainischen Band Kalush Orchestra bei One verfolgten, hinzuzählt, denn die Folge Die letzte Reise" aus der ZDF-Krimireihe "Ein starkes Team" war auf 6,66 Mio. Zuschauer (MA: 27,6 Prozent) gekommen. Die anschließende Folge der Krimireihe Die Chefin" verzeichnete 4,9 Mio. Zuschauer (MA: 19,6 Prozent). Der Marktanteil der ESC-Übertragung im Ersten bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 48,3 Prozent.

Am gestrigen Sonntag sahen 6,36 Mio. Zuschauer (MA: 23,1 Prozent) nach der "Tagesschau" (7,12 Mio. Zuschauer / MA: 28,4 Prozent) den BR-Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen". Das ZDF hatte dagegen die Wiederholung der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung Liebe ist unberechenbar" (3,89 Mio. Zuschauer / MA: 14,1 Prozent) programmiert.

Der 14/49-Marktanteil des "Polizeiruf 110" betrug 17 Prozent, die Rosamunde-Plicher-Verfilmung kam in dieser Zielgruppe auf 7,7 Prozent. Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe war gestern Abend der zweifach Oscar-prämierte Rennfahrerfilm Le Mans 66 - Gegen jede Chance" (10,9 Prozent) bei ProSieben. Die Vox-Show "Grill den Henssler" kam auf 8,9 Prozent und lag damit rund eineinhalb Prozentpunkte über ihrem Vorwochenwert sowie vor Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2", der Sat1 7,7 Prozent einbrachte, und einer weiteren Folge der "Ninja Warrior Germany - Allstars" (7,2 Prozent) bei RTL, die knapp einen Prozentpunkt hinter ihrem Vorwochenwert zurück blieb. Die "Trucker Babes" bei Kabel eins verzeichneten gestern einen 14/49-Marktanteil von 5,5 Prozent, die Mafia-Actionkomödie Malavita - The Family" brachte RTLZWEI gestern einen Marktanteil von 4,5 Prozent in dieser Zielgruppe ein.

Am Freitagabend war die RTL-Show "Let's dance" mit 19,4 Prozent, das sind rund zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, das beliebteste Programm bei den 14- bis 49-Jährigen gewesen. Die beste Gesamtreichweite hatte die ZDF-Krimiserie "Ein Fall für zwei" (4,39 Mio. Zuschauer / MA: 17,8 Prozent) erzielt gehabt; der ARD-Freitagsfilm Neben der Spur ist auch ein Weg" war auf 3,36 Mio. Zuschauer (MA: 13,5 Prozent) gekommen.