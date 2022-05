Netflix arbeitet an Live-Streaming-Möglichkeit

Der Streamingdienst Netflix arbeitet an der technischen Möglichkeit des Live-Streaming. Zuerst ist das Tool vor allem für Reality-Shows gedacht. Aber es würde Netflix perspektivisch auch ermöglichen, um Live-Sportrechte zu bieten.

Der Streamingdienst Netflix arbeitet offenbar am Live-Streaming-Prozess gewisser eigener Formate. Nach den schwachen Quartalszahlen war bekannt geworden, dass eventuell noch in diesem Jahr ein werbeunterstütztes günstigeres Netflix-Abonnement ins Haus steht. Der Einstieg ins Live-Streaming wäre der nächste revolutionäre Schritt für das Entertainment-Angebot. Es geht dabei zum Start vor allem um nicht-gescriptete Reality-Shows wie "Dance 100" oder "The Circle" sowie Stand-up-Specials.

Netflix hat bereits Medienberichte zu den Plänen bestätigt. Der Live-Stream würde es dem Streamingdienst zum Beispiel ermöglichen, auch Live-Abstimmungen bei Reality-Wettbewerben durchführen zu lassen. Bei Comedy-Shows hätte sich beispielsweise das Netflix Is a Joke Festival angeboten, bei dem Stand-up-Comedians wie Dave Chappelle oder Larry David auftraten, deren Auftritte in den nächsten Wochen und Monaten noch als Konserve bei Netflix veröffentlicht werden. Es soll aber ähnlich wie im US-Fernsehen einen Puffer von ein paar Sekunden zwischen den Live-Events und der Ausstrahlung geben, um im Zweifelsfall noch eingreifen zu können.

Weitere Formate, die sich für Live-Streaming anböten, sind Cast-Reunions wie zum Beispiel bei der Serie "Selling Sunset", deren Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt für die fünfte Staffel zusammenkamen. Wenn diese Technik bei Netflix integriert ist, stellt sich natürlich auch die Frage nach Live-Sportrechten, von denen sich der Streamingdienst bislang fern hält, bei denen die Konkurrenz wie Amazon Prime Video beim Fußball und American Football oder auch Disney+ beim Cricket beherzt zugreift. Schließlich trug Netflix mit der eigenen Doku-Serie "Drive to Survive" weltweit zu einer größeren Popularität der Formel Eins bei. Da würden Live-Rechte etwa durchaus Sinn ergeben.