Foto des Tages: "Stasikomödie" feiert Leipzig-Premiere

Kino

Leander Haußmanns "Stasikomödie" feierte am Samstag in den Passage Kinos seine Leipzig-Premiere. Neben Regisseur Leander Hausmann, Henry Hübchen und Antonia Bill waren auch der Produzent Sebastian Werninger und der ausführende Produzent Tobias Timme (beide UFA Fiction), Dr. Markus Görsch von der MDM und Anne Körnig von der MDM Film Commission anwesend. Der Film kommt am 19. Mai 2022 im Verleih der Constantin Film ins Kino. Kinotour-Infos: https://www.constantin-film.de/kinotour-pressekontakt. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Produzent Sebastian Werninger (UFA Fiction), Dr. Markus Görsch (MDM), Henry Hübchen, Antonia Bill, Leander Haußmann, Anne Körnig (MDM Film Commission) und ausführender Produzent Tobias Timme (UFA Fiction). Foto: Torsten Koch (PR-Veröffentlichung)