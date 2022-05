DOK.fest München: Film über Krieg in der Ukraine gewinnt Hauptpreis

"Trenches", Loup Bureaus Film über den Krieg in der Ostukraine, der das Leben ukrainischer Soldaten dokumentiert, die im Donbass gegen von Russland unterstützte Separatisten kämpfen, wurde mit dem mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis des 37. DOKfest München ausgezeichnet. Der französische Filmemacher hat die Trophäe, den VIKTOR DOK international Main Competition, am Samstagabend persönlich im Deutschen Theater München entgegengenommen. Den VIKTOR DOK deutsch, der mit einem Preisgeld von 5.000 Euro einhergeht, gewann Thomas Fürhapters "Zusammenleben" über die von der Stadt Wien angebotenen Integrationskurse für Immigranten, und den mit ebenfalls 5.000 Euro ausgestatteten Horizonte-Wettbewerb entschied "No Simple Way Home" von Akuol de Mabior für sich, die sich damit auf Heimatsuche in den Südsudan begibt. Weitere Preise waren der Dokumentarfilmpreis des Goethe-Instituts, der an "Liebe, D-Mark und Tod" von Cem Kaya ging, und der Megaherz Student Award, den "Pushing Boundaries" von Lesia Kordonets gewann. Der bayerischen Nachwuchsregisseuren zugesprochene FFF-Förderpreis wurde Felix Klee für "Hoamweh Lung" verliehen.

Die 37. Ausgabe des Festivals ging in den Kinos am 16. Mai zu Ende, online auf der digitalen Leinwand dauert es noch bis zum 22. Mai. Die Festivalleiter Daniel Sponselund Adele Kohout ziehen Zwischenbilanz: "Bei unserer Rückkehr in die Kinos haben wir ganz viel Energie und Aufbruchstimmung gespürt. Unser Publikum, unsere Gäste, die Branche: Alle waren begeistert, nach zwei schwierigen, stillen Jahren wieder gemeinsam den Dokumentarfilm im Kino feiern zu können. Wir blicken sehr zufrieden auf die vergangenen eineinhalb Wochen, zumal wir eine großartige Edition auf dualem Weg anbieten konnten: ein barrierefreies Angebot, das auch allen Menschen außerhalb Münchens die Chance bietet, diese Filme zu sehen, von denen die meistens hierzulande ansonsten nicht zu sehen wären. Im Kino liegen die Zuschauerzahlen mit circa 21.000 niedriger als vor der Pandemie, doch ein Vergleich ist kaum möglich, da sich bei den letzten Festivals mehrmals alle Parameter verschoben haben. Wie viele Zuschauer.innen wir zusätzlich über die digitale Leinwand erreichen, wissen wir in einer Woche. Angesichts der Reaktionen der Zuschauer.innen und Branchengäste, die wir erlebt haben, blicken wir positiv in die Zukunft des Kinos und des Festivals."