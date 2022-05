Kinocharts Deutschland: Doctor Strange in the Multiverse of Hochsommer

Weitestgehend strahlendes Sommerwetter machte den Kinos das Leben schwer, wie auch der Umstand, dass am Wochenende nach dem Start von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" - weiterhin klare Nummer eins! - keine attraktiven Neustarts nachfolgten.

DER SPITZENREITER

Weitestgehend strahlendes Sommerwetter machte den Kinos das Leben schwer, wie auch der Umstand, dass am Wochenende nach dem Start von Doctor Strange in the Multiverse of Madness" - weiterhin klare Nummer eins, aber mit deutlich niedrigeren Zahlen! - keine attraktiven Neustarts nachfolgten. Mit 330.000 Besuchern und 3,6 Mio. Euro Umsatz ging der neue MCU-Blockbuster in die zweite Runde. Gesamt liegt der Film bei 1,25 Mio. Zuschauern, womit der Hit sich den Bogey, den er schon am Startwochenende für einen Schnitt von mehr als 1000 Besuchern pro Startkopie holte, auch noch in der zweiten Kategorie sicherte.

DIE WEITEREN FILME DER TOP 5

Kein weiterer Film schrieb sechsstellige Besucherzahlen. Auf Platz zwei kam Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" am sechsten Wochenende auf 75.000 Zuschauer und 730.000 Euro Boxoffice. The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" folgt mit 40.000 verkauften Tickets und 360.000 Euro Kasse am vierten Wochenende. Downton Abbey II: Eine neue Ära" belegte Platz vier mit 30.000 Besuchen und 305.000 Euro Einspiel. Die Top fünf beschloss Sonic the Hedgehog 2" mit 23.000 Kinogängern und 180.000 Euro Einspiel.

DIE NEULINGE DER TOP 20

Bester Neuling ist erst auf Platz zehn die Stephen-King-Verfilmung Firestarter", die in 336 Kinos mit 12,000 gelösten Tickets und 110.000 Euro Umsatz kein großes Feuerwerk abbrannte. Die französische Komödie Meine schrecklich verwöhnte Familie" lief auf Platz zwölf an mit 9000 Zuschauern und knapp 85.000 Euro Kasse in 278 Kinos. Willi und die Wunderkröte" landet auf Platz 15 mit knapp 8000 Kinogängern und 52.000 Euro Einspiel in 406 Kinos. Heinrich Vogeler - Aus dem Leben eines Träumers" schaffte den Sprung unter die ersten Zwanzig auf Platz 17 mit 2200 Besuchen und 20.000 Euro Umsatz in 33 Kinos. Platz 19 ging an "Little Mix: Die letzte Show (Erstmal...)" mit 1200 verkauften Tickets und 17.000 Euro Umsatz in 51 Kinos. Und auf Platz 20 findet sich Blutsauger", dem in 39 Kinos bei 15.500 Euro Kasse 2000 Besucher beschieden waren.

DIE DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Auf Platz sieben landete Die Biene Maja - Das geheime Königreich", der am zweiten Wochenende gut war für 170.000 Euro Einspiel bei knapp 25.000 verkauften Tickets. Auf Platz 13 findet sich Eingeschlossene Gesellschaft" mit 9000 gelösten Eintrittskarten und 81.500 Euro Umsatz; Platz 14 ging an Rabiye Kurnaz gegen George W Bush", der am dritten Wochenende 9000 Kinogänger und 80.000 Euro Einspiel für sich verbuchen konnte.