Schweizer stimmen für Investitionsverpflichtungen

Ersten Hochrechnungen zufolge haben sich die Schweizer heute im Zuge gleich mehrerer Volksabstimmungen mit deutlicher Mehrheit für ein neues Filmförderungsgesetz ausgesprochen - trotz einer recht öffentlichkeitswirksamen Kampagne der Gegner.

Das "Lex Netflix" getaufte Gesetz sieht eine Investitionsverpflichtung unter anderem für international agierende Streaming-Plattformen vor. Sie müssen demnach künftig vier Prozent ihres in der Schweiz erzielten Umsatzes in dort produzierte Filme und Serien investieren. Gleiches gilt für ausländische Fernsehsender mit Schweizer Werbefenstern. Auf Basis dieser Maßnahme sollen jährlich rund 18 Mio. Schweizer Franken in das Schweizer Filmschaffen fließen.

Beschlossen wurde damit zudem die Verpflichtung für Streaming-Plattformen wie den "Namensgeber" Netflix, wenigstens 30 Prozent europäischer Produktionen im Portfolio zu haben. Die Beteiligung an den Abstimmungen (so gilt in der Schweiz bei Organspenden künftig die Widerspruchslösung) war auffällig gering, den Hochrechnungen zufolge gaben nur 39 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab.