Oscar-Fahrplan steht

Zum zweiten Mal in Folge werden die Academy Awards im kommenden Jahr im März vergeben. Wie die Academy of Motion Picture Arts & Sciences mitteilte, findet die 95. Oscar-Verleihung am 12. März 2023 im Dolby Theatre statt - die begehrtesten Filmpreise der Welt werden damit zwei Wochen früher überreicht als noch in diesem Jahr.

Die Frist für die Teilnahmeberechtigung wird wieder auf zwölf Monate zurückgeführt, nachdem sie während der Pandemie aufgrund der Pandemie-bedingten Verschiebung der Verleihung erst bei 14 und danach bei zehn Monaten gelegen hatte.

Die Oscar-Shortlists werden demnach am 21. Dezember veröffentlicht, die Bekanntgabe der Nominierungen folgt am 24. Januar 2023.