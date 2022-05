Berlinale-Sektion "Generation" unter neuer Leitung

Zum 1. September übernimmt Sebastian Markt die Leitung der Berlinale-Sektion "Generation". Das teilt die Berlinale heute mit. Markt, der dem "Generation"-Team seit 2013 angehört und zuletzt als Head of Programming das Langfilmprogramm der Sektion verantwortete, tritt die Nachfolge von Maryanne Redpath an, die sich mit der Berlinale 2022 verabschiedet hatte.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, übernimmt Redpath' bisherige Assistentin und Projektkoordinatorin der Sektion, Melika Gothe, die seit 2014 zum "Generation"-Team gehört, in einer neu geschaffenen Position ab 1. August das Sektionsmanagement und wird dabei in erster Linie um die Filmvermittlung und organisatorische Belange verantwortlich sein.

Über seine neue Aufgabe sagt Sebastian Markt: "Unter der Leitung von Maryanne Redpath hat sich Generation zu einer einzigartigen Festivalplattform entwickelt, die das Kino als Ort der Begegnung für ein junges Publikum - und darüber hinaus - betont, in Auseinandersetzung mit vielgestaltigen filmischen Formen und mit der Welt. Es war eine schöne Aufgabe für Melika und mich, diesen Weg die letzten Jahre in enger Zusammenarbeit begleiten zu dürfen und es ist eine ebenso schöne Herausforderung, ihn nun in einer sich im Wandel befindenden Filmkultur weitergehen zu dürfen. Den Gedanken der Vermittlung sehen wir dabei als einen essenziellen Bestandteil. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das die Berlinale Leitung in uns setzt und freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit in der Gestaltung der Zukunft von Generation fortsetzen zu können"

Zu den Personalien sagt das Leitungsduo der Berlinale, Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian: "Wir heißen Sebastian Markt und Melika Gothe in Ihren neuen Positionen herzlich willkommen. Ihre Expertise und langjährige Zusammenarbeit verspricht eine fruchtbare Weiterentwicklung der erfolgreichen Arbeit von Generation."

Die 73. Berlinale findet von 16. bis 26. Februar 2023 statt.