Dan Stevens übernimmt Hauptrolle in "Godzilla vs. Kong"-Sequel

In diesem Sommer sollen in Australien die Dreharbeiten zum Sequel zu "Godzilla vs. Kong" beginnen. Als Hauptdarsteller wurde jetzt Dan Stevens, der u.a. in Maria Schraders "Ich bin dein Mensch" und zuletzt in der Miniserie "Gaslit" zu sehen war, verpflichtet.

Wenn im Sommer in Australien die Dreharbeiten zum Sequel zu Godzilla vs Kong" beginnen, wird Dan Stevens in der Hauptrolle vor der Kamera stehen. Das berichtet "Deadline.com". Das Sequel wird wie das Original von Adam Wingard inszeniert, mit dem Stevens bereits 2014 bei dem Horrorthriller The Guest" zusammengearbeitet hatte. Über die Handlung des "Godzilla vs. Kong"-Sequels ist nichts bekannt.

Dan Stevens hatte 2017 in "Die Schöne und das Biest" seine erste Rolle in einem großen Tentpole gespielt gehabt und hatte u.a. für Maria Schraders Ich bin dein Mensch" vor der Kamera gestanden. Zuletzt war er als Nixon-Berater in John Dean in der Miniserie Gaslit" zu sehen gewesen.

"Godzilla vs. Kong" hatte im Sommer vergangenen Jahres knapp 500.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit knapp 470 Mio. Dollar eingespielt, davon rund 100 Mio. Dollar in den USA, wo er zeitgleich bei HBO Max gestartet war.