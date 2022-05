AG Verleih betont Erfolg bei Filmpreis-Nominierungen

Die gestrige Bekanntgabe der Nominierungen zum Deutschen Filmpreis wurde seitens der AG Verleih mit "großer Freude" registriert, wie der Verband mitteilt - denn der Großteil der Chancen auf eine Lola-Ehrung entfällt auf Filme, die von einem der 40 unabhängigen Verleihunternehmen ins Kino gebracht werden, die unter dem Dach des Verbandes organisiert sind.

Wie die AG Verleih erläutert, stünden die von den Mitgliedern verliehenen Filme für 42 von insgesamt 57 Nominierungen, unter anderem in - so wörtlich - "Königsdisziplinen" wie Dokumentarfilm, Regie oder Drehbuch (und etlichen weiteren Kategorien) liege der Anteil bei 100 Prozent, in der Kategorie "Bester Spielfilm" sei es die Hälfte - dazu zählt unter anderem Lieber Thomas", der das Feld mit zwölf Nominierungen anführt.

Dazu heißt es in der Mitteilung: "Die AG Verleih gratuliert allen Nominierten sehr herzlich! Wir freuen uns, dass die Nominierungen zum Filmpreis 2022 im Beisein der Staatsministerin Claudia Roth einmal mehr die immense künstlerische, kreative und nicht zuletzt auch wirtschaftliche Bedeutung der unabhängigen Arthouse-Verleiher und der Filmschaffenden unterstrichen hat, mit denen sie seit vielen Jahren eng zusammenarbeiten."