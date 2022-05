"7 Fragen an..." René Krieger, Geschäftsführer 24 Bilder

Auf vielfachen Wunsch unserer Leserschaft veröffentlichen wir unsere beliebte Heftrubrik "7 Fragen an..." nun auch in unserem Onlineangebot. Ab sofort finden Sie die neuen "7 Fragen" immer am Freitag bei blickpunktfilm.de, heute setzen wir die Reihe mit René Krieger fort.

René Krieger ist Geschäftsführer von 24 Bilder, die in diesem Jahr erstmals vier Filme im Eigenverleih herausbringen.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Die Begeisterung für die große Leinwand war natürlich immer schon da und irgendwann habe ich die Gelegenheit ergriffen und mich während meiner Ausbildung für einen Minijob im Scala in Fürstenfeldbruck (bei München) beworben, wo sich die späteren Kollegen (und Freunde!) schnell erbarmten und ich sozusagen direkt anfangen konnte. Was soll ich sagen - es war um mich geschehen! Nach einigen großartigen Jahren im Kino war für mich klar, dass ich tiefer in die Kinobranche eintauchen möchte und die Gelegenheit bei 24 Bilder als Disponent anzuheuern habe ich mir schließlich nicht entgehen lassen.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gerne?

Das möchte ich gar nicht an "dem einen" Moment festhalten. Es gibt wundervolle Erinnerungen an wahnsinnig schöne Kinotouren, großartige Premieren, Tradeshows und vor allen Dingen vielen besonderen Begegnungen mit Kino- und Filmemachern, Kollegen und Stars, die ich nicht missen möchte.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Für mich eine schwierige Frage, weil ich mich tatsächlich gern und auch gern ausschweifend ärgere. Ein großes und nachhallendes Ärgernis war sicherlich die Ungleichbehandlung der Kultur und Kinos während der Pandemie, die bei mir stellenweise für großes Unverständnis sorgte.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Einer davon war sicher Vier Dinos in New York" - mein erstes Kinoerlebnis, an das ich mich erinnere. Als Berliner Großstadtknirps im damaligen Marmorhaus an meinem Geburtstag - ein toller Tag!

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Das waren viele Live-Momente und dabei die prägendsten wohl der 11. September 2001 und als Fußball-Fan auch das Champions League-Finale zwischen dem FC Bayern und Manchester United, welches die Bayern während eines sicher geglaubten Siegs noch in der Nachspielzeit verloren. Da hab ich mir dann auch geschworen, kein Fußballer zu werden... (Ironie!)

Ihre momentane Filmempfehlung?

Da darf ich voller Freude auf unseren ersten und wunderschönen Verleihtitel von 24 Bilder verweisen: Vier Wände für Zwei", der am 7. Juli in den Kinos startet!

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Da gibt es sicher ein paar Dinge, durch meine Kinobrille würde ich aber hier zwei wesentliche Dinge hervorheben: 1. Die Änderung des Kinostarttages auf den Freitag und 2. die Wiedereinführung eines bundesweiten Kinotags!