Kinocharts Deutschland Trend: Doktor Sommer

Erstmals in diesem Jahr war es richtig heiß in Deutschland, und das sieht man den gestrigen Kinozahlen auch an. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ist weiter klare Nummer eins, aber mit deutlich niedrigeren Zahlen als vor einer Woche. Bester Neuling ist erst auf Platz sieben die Stephen-King-Verfilmung "Firestarter".

Erstmals in diesem Jahr war es richtig heiß in Deutschland, und das sieht man den gestrigen Kinozahlen auch an. Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ist weiter klare Nummer eins, aber mit deutlich niedrigeren Zahlen als vor einer Woche. Mit knapp 45.000 Besuchern und 450.000 Euro Umsatz geht der neue MCU-Blockbuster in die zweite Runde und zielt auf ein Wochenende mit etwa 350.000 verkauften Tickets. Gesamt ist damit natürlich die Eine-Mio.-Besucher-Hürde genommen, womit der Hit sich den Bogey, den er schon am Startwochenende für einen Schnitt von mehr als 1000 Besuchern pro Startkopie holte, auch noch in der zweiten Kategorie sicherte.

Auf Platz zwei kam Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" zum Auftakt des sechsten Wochenendes auf 9000 Zuschauer und 85.000 Euro Boxoffice. Ein Gesamtwochenende mit 80.000 Kinogängern ist greifbar. Downton Abbey II: Eine neue Ära" folgt mit 5200 Besuchen und 50.000 Euro Einspiel, was auf ein gesamt drittes Wochenende mit 45.000 Zuschauern rechnen lässt. The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" folgt mit 4300 verkauften Tickets und 37.000 Euro Kasse zum Auftakt des vierten Wochenendes; der Actionspaß mit Sandra Bullock und Channing Tatum steuert bis Sonntag auf 40.000 Zuschauer zu. Die Top fünf beschloss gestern The Northman" mit 2300 Kinogängern und 21.300 Euro Einspiel. Ein viertes Wochenende mit 20.000 Besuchern winkt.

Bester Neuling ist erst auf Platz sieben die Stephen-King-Verfilmung Firestarter", die in 325 Kinos mit 1700 gelösten Tickets und 15.000 Euro Umsatz ein bestenfalls kleines Lagerfeuer startete. Die französische Komödie Meine schrecklich verwöhnte Familie" lief auf Platz elf an mit 1400 Zuschauern und 12.200 Euro Kasse in 246 Kinos. "Willi und die Wunderkröte" landet auf Platz 14 mit 715 Kinogängern und 4750 Euro Einspiel in 349 Kinos.