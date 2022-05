Foto des Tages: "Heinrich Vogeler - Aus dem Leben eines Träumers" feiert Weltpremiere

Kino

Gestern Abend feierte "Heinrich Vogeler - Aus dem Leben eines Träumers" im Theater am Goetheplatz in Bremen seine Weltpremiere. In Anwesenheit von Cast & Crew (v.l.n.r.): Alexandre Dupont-Geisselmann (farbfilm verleih), Johann von Bülow (Cast), Marie Noëlle (Regisseurin), Florian Lukas (Cast), Alice Dwyer (Cast), Matthias Greving (Produktion) sowie Claudia Cellarius (NDR/Arte). Heinrich Vogeler war kurz nach der Jahrhundertwende einer der erfolgreichsten und bekanntesten Künstler seiner Zeit, arbeitete als Maler, Grafiker, Architekt, Designer, Pädagoge und Schriftsteller. Ab jetzt im Kino. Foto: Benjamin Eichler (PR-Veröffentlichung)