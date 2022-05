Disney-Manager über Werbetarif: "Unsere Teams arbeiten hart daran"

Jenseits der guten Ergebnisse im Abo-Segment, insbesondere bei Disney+, stand während des Bilanzgesprächs unter anderm das Thema Werbung auf Disney+ im Mittelpunkt. Denn obwohl weder der Zeitpunktpunkt der Einführung, noch vor allem der Preispunkt kommuniziert wurden, wollten die Wall Street-Vertreter darüber mehr erfahren. Dies wohl auch deswegen, weil nach einem Bericht der New York Times Netflix möglicherweise ebenfalls mit einem entsprechenden Angebot noch in diesem Jahr aufwarten will.

Grundsätzlich blieben CFO Christine McCarthy und CEO Bob Chapek bei ihrer Linie, dass eine werbefinanzierte Disney+-Option von Vermarktern gewünscht wird und eine Möglichkeit darstellt, zusätzliche Abonnenten zu gewinnen.

"Wir werden weiterhin prüfen, was in Bezug auf die Preisgestaltung für den Dienst sinnvoll ist", so McCarthy. "Und ich sage Ihnen, dass Sie sich an unseren Erfahrungen mit Hulu und seinem werbefinanzierten Angebot orientieren können." Ein solches Angebot werde einen Beitrag zum Erreichen langfristiger Rentabilitätsziele leisten; auch im Hinblick auf den Durchschnittserlös pro Kunde (ARPU). Hulu kostet in den USA monatlich 6,99 Dollar für den Zugang mit Werbung und 12,99 Dollar für einen werbefreien. Disney+ verlangt von Nutzern in den USA aktuell 7,99 Dollar monatlich. Die Disney-Manager deuteten jedoch an, dass es dabei nicht unbedingt bleiben müsse, um die jährlichen Gesamt-Investitionen in Disney-Programme in Höhe von etwa 32 Mrd. Dollar zu finanzieren.

Chapek: "Da wir unsere Investitionen in Inhalte erhöhen, glauben wir, dass uns das die Möglichkeit geben wird, unseren Preis anzupassen. Wir sind optimistisch, was unsere künftigen Inhalte angeht, nicht nur in Bezug auf die Qualität, sondern auch auf die Quantität. Und das ist es, was unsere Zuversicht antreibt, denn wir sehen die Preismacht, die wir in Zukunft haben werden." Der CEO zeigte sich optimistisch, was die interne Umsetzung und die Einhaltung eines Termins für die Einführung der neuen Tarif-Option angeht. "Unsere Teams arbeiten hart daran, das in die Tat umzusetzen."