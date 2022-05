Quartalsbilanzen nach Netflix: Krise? Welche Krise?

In den zurückliegenden Wochen war das beherrschende Thema im globalen Streamingmarkt der Absturz der Netflix-Aktie. Mit einer Mischung aus Bestürzung und Schadenfreude nahm eine äußerst interessierte Öffentlichkeit zur Kenntnis, dass global 500 Mio. und mehr Abonnements perspektivisch für den Streaming-Vorreiter vielleicht doch nicht zu erreichen sind. Obwohl das Abo-Minus eigentlich nur wegen des Rückzugs aus Russland eingetreten war: Netflix hatte seine eigene Prognose weit verfehlt und stellte für das laufende Quartal nochmals einen erheblichen Nettokunden-Verlust in Aussicht. Was für gute Schlagzeilen taugte: Im Extremfall wurde das Ende des SVoD-Markts ausgerufen. Vielleicht muss man zwei Dinge auseinanderhalten: Die Erwartungen von Investoren einerseits und das Verhalten von Konsumenten andererseits. Andere Quartalsberichte zeigen jedenfalls, dass u.a. aufgrund von Live-Sportereignissen und Markteinführungen die Konkurrenz mehrheitlich über Abo-Steigerungen berichtete.

Disney+

Wie spricht jemand, der nicht Kundenverluste, sondern ordentliche Abo-Zuwächse mitteilen kann? Genau so: "Unsere starken Ergebnisse (...) haben einmal mehr bewiesen, dass wir in einer eigenen Liga spielen", sagte Chief Executive Officer Bob Chapek zu den vorgelegten Zahlen für das zweite Walt Disney-Geschäftsquartal (= 1. Quartal 2022). Gemeint war vor allem, dass Disney+ global um 7,9 Mio. Abonnenten auf 137,7 Mio. im Berichtszeitraum zulegte. Gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutete dies sogar eine Steigerung um 33 Prozent. Rechnet man die beiden anderen Disney-Streamer - Hulu und ESPN+ -hinzu, kommt Disney weltweit auf 205,6 Mio zahlende Kunden. So betrachtet, ist Disney nach Netflix der zweite Marktteilnehmer im Streaminggeschäft, der die Hürde von 200 Mio. übersprungen hat. Aufwärts ging es auch beim ARPU (Durchschnittserlös pro Kunde): Bei Disney+ stieg er von 3,99 auf 4,35 Dollar; ein Plus von neun Prozent im Jahresvergleich. Zur Wahrheit gehört natürlich auch: Zwar kletterte Disneys Direct-to-Consumer-Umsatz um 23 Prozent auf 4,9 Mrd. Dollar, doch parallel erhöhte sich der Betriebsverlust von 600 auf 900 Mio. Dollar. Was nicht nur, aber vor allem mit höheren Programm-, Produktions-, Marketing- und Technologiekosten bei Disney+ zu tun haben dürfte. CFO Christine McCarthy deutete auch an, dass sich das Abonnentenwachstum von Disney+ in den kommenden Quartalen verlangsamen könnte, obwohl u.a. neue Märkte in Osteuropa hinzukämen, die - wie etwa Polen - vom Kriegsgeschehen in der Ukraine beeinträchtigt sein könnten (wegen des Rückzugs aus Russland nahm das Unternehmen eine Wertminderung von 195 Mio. Dollar vor). Außerdem meldete Disney einen Verlust von einer Milliarde Dollar, weil Lizenzvereinbarungen vorzeitig beendet wurden, um Inhalte für den eigenen Streaming-Dienst nutzen zu können. Disney gab keinen Hinwies, welche gemeint sind, aber Branchenexperten gehen allgemein davon aus, dass es sich um einen Output-Deal mit Netflix handelt. Fazit: Das Streaminggeschäft drückt nach wie vor auf die Betriebsgewinne. Aber Abo-Steigerungen über den Erwartungen von Analysten abzuliefern, war zuletzt ein seltenes Kunststück.

Peacock

Der NBCUniversal-Dienst beendete das erste Quartal 2022 mit 28 Mio. monatlich aktiven Konten und 13 Mio. zahlenden Abonnenten. Für Peacock weist Mutterkonzern Comcast beide Zahlen aus, weil die Plattform mit Werbeeinblendungen auch komplett kostenfrei genutzt werden kann. Entscheidend: Bei beiden Optionen gab es Zuwächse. Ende 2021 hatte Peacock erst 24,5 Mio. aktive Konten. Und: In Q2 gewann der Service etwa vier Mio. Abos hinzu. Insbesondere die Abo-Steigerung war mehr als eindrucksvoll. Was wiederum der Grund gewesen dürfte, dass Comcast-CEO Brian Roberts sich beeilte zu erklären, dass solche Zuwachsraten Quartal für Quartal keinesfalls zur Norm würden. Womit er recht haben dürfte, denn der Zulauf basierte im Wesentlichen auf zwei Sport-Events, die Peacock in den USA übertragen hatte: Die olympischen Winterspiele in China und der Super Bowl (beide Ereignisse fanden im Februar statt); das Finale der National Football League gilt als wichtigstes Sportereignis in den USA überhaupt. Von den fiktionalen Inhalten hätten sich das Peacock-Original "Bel Air" (seit 14. Februar hierzulande auf Sky Q/Sky Ticket), das Dokudrama "Joe vs Carole" und die Universal-Komödie "Marry Me" positiv hervor getan. Letzte wurde auf Peacock zeitgleich zum US-Kinostart verfügbar gemacht. "Besonders wichtig ist, dass die Verweildauer auf unserem Dienst nach der Ausstrahlung all dieser besonderen Inhalte in einem so konzentrierten Zeitraum weit über unseren Erwartungen lag", so Brian Roberts. Auf die Frage, was der Abonnentenrückgang von Netflix im ersten Quartal für den Ansatz von NBCUniversal im Bereich Streaming bedeutet, erklärte dessen CEO Jeff Shell, dass man von Anfang an betont habe, sich von anderen Unterhaltungs- und Technologiekonglomeraten zu unterscheiden: "Wir betrachten Peacock nicht wirklich als ein separates, eigenständiges Geschäft. Wir betrachten es als eine Erweiterung unseres bestehenden TV-Geschäfts, und so führen wir es auch. Ich denke, diese Strategie funktioniert." Während die Netflix-Ankündigung, perspektivisch einen Zugang mit Werbung zu ermöglichen, etwas von Verzweiflungstat an sich hatte, scheint Comcast/NBCUniversal mit seiner Hybridstrategie, in der von Anfang Werbung ein Teil des Geschäftsmodells war, aufzugehen. Zwar werde man, so Shell, die Dinge in einem schnelllebigen Markt weiter evaluieren, aber mit der aktuellen Peacock-Ausrichtung sein man erst einmal zufrieden.

Objektiv lässt sich die Entwicklung anhand von Zahlen noch nicht gut nachvollziehen, weil Comcast nach dem Peacock-Start Daten eher willkürlich kommunizierte. Abo-Zahlen gab es erstmals für den Berichtszeitraum Q4 2021, in dem es nach Unternehmensangaben neun Mio. Abonnenten gab. Jenseits zahlender Kunden: Die Marktforscher von eMarketer behaupteten erst kürzlich, dass die Plattform Ende des laufenden Jahres auf 64,3 Mio. US-Zuschauer kommen werde. Bis 2026 soll sich die Zahl auf 84,2 Mio. erhöhen, was 26,9 Prozent aller Internet-Haushalte entsprechen würde.

Ebenfalls nach der Q4-Bilanz hatten Roberts und Shell erklärt, dass Ressourcen von den linearen NBCU-TV-Kanälen umgeschichtet würden, um die für Peacock in diesem Jahr geplanten Ausgaben für Inhalte in Höhe von drei Mrd. Dollar zu finanzieren. Peacock-Präsidentin Kelly Campbell, die an Matt Staruss, Chairman Direct-to-Consumer and International NBCUniversal berichtet, mit einem echten Coup um die Ecke: Demnach werde kein Geringerer als John Woo seinen eigenen Actionthriller-Klassiker ¿The Killer¿ neu verfilmen. Als Peacock-Original. In den ersten 18 Monaten seit Einführung hat der Dienst laut Campbell 70 Originals gestartet. Was natürlich erklärt, weshalb Peacock zu Umsatzsteigerungen beiträgt, aber noch längst keine Gewinne abwirft.

Paramount+

Paramount Global, ehemals ViacomCBS, teilte für das erste Quartal 2022 mit, über alle Abo-Plattformen hinweg 6,3 Mio. neue Streaming-Abonnenten gewonnen zu haben. Das Irritierende dabei: Allein das Flaggschiff Paramount+ gewann 6,8 Mio. Kunden hinzu. Dass der Zulauf für Paramount+ höher ausfiel als der Gesamtzuwachs erklärte das Unternehmen damit, dass es bei anderen Direct-to-Consumer-Angeboten "aufgrund des Timings neuer Programme" zu Verlusten gekommen sei. Unter Strich gilt jedoch: Im Berichtszeitraum erhöhte Paramount Global seinen Gesamt-Abobestand von etwa 56 Mio. (Stand: Ende Q4 2021) auf mehr als 62 Mio. Davon entfielen auf Paramount+ fast 40 Mio., nach 32,8 Mio. zum Jahresende. Gegenüber Analysten skizzierte CEO Bob Bakish erneut, dass man auf dem Weg zu einem diversifizierten Unterhaltungsunternehmen mit gesunden, langfristigen Marken gegenüber der Konkurrenz Vorteile habe. So sehr Bakish auf die Dynamik eines kontinuierlichen Wachstums im Streaming-Geschäft abhob, so sehr wurde er mit der Behauptung von Analysten, wonach das Business gesättigt sei, konfrontiert. Kommentar Bakish: "Es steht zwar außer Frage, dass sich die Marktstimmung ein wenig verändert hat, aber wir sind weiterhin der Meinung, dass sich die Verbraucher nur in eine Richtung bewegen, und wir sind sehr begeistert von dem Potenzial, das sich hier bietet." Letztlich bestehe der Schlüssel zum Erfolg für ihn darin, möglichst viele TV-Konsumenten mit Free- und Pay-Varianten anzusprechen. Wozu das Paramount Global-Portal Pluto TV einen Beitrag geleistet habe: Der MAU-Wert (monthly active user) des kostenlosen Dienstes stieg demnach von etwa 64 auf fast 68 Mio. Was zu dem Ergebnis führte: Das gesamte Direct-to-Consumer-Geschäft kletterte um 82 Prozent auf 1,09 Mrd. Dollar Umsatz, wovon 742 Mio. Dollar (plus 95 Prozent) auf Aboeinnahmen zurückzuführen waren. Während der DtC-Werbeumsatz auf 347 Mio. Dollar stieg, fiel er im klassischen TV-Geschäft um 13 Prozent. Grund: Firmentochter CBS hatte 2021 den Super Bowl übertragen (siehe Peacock).Ankündigung: In UK und Irland wird Paramount+ am 22. Juni 2022 eingeführt; die Territorien Deutschland, Italien Frankreich, Schweiz und Österreich sind weiterhin für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. Darüber hinaus soll Paramount+ im Jahr 2023 in Indien starten - einer der wettbewerbsintensivsten Märkte im globalen Streaming-Markt überhaupt.

HBO Max

Die Aufgabe Zahlen zum Streamer HBO Max für das erste Quartal zu melden, fiel letztmalig AT&T zu, weil das neue Unternehmen Warner Bros. Discovery (WBD), in das die Mediensparte WarnerMedia integriert wurde, erst seit dem 8. April operativ tätig ist und seit dem 11. April an der Börse gehandelt wird. Trotzdem war die Öffentlichkeit auf die Q1-Ergebnisse gespannt, weil nur wenige Tage zuvor die Nettokundenverluste von Netflix bekannt geworden waren. Laut AT&T verzeichnete HBO/HBO Max einen Zuwachs von drei Mio. Abonnenten gegenüber dem Vorquartal (plus 12,8 Mio. gegenüber Vorjahr). Insgesamt betrug der Abobestand 76,8 Mio. Davon entfielen auf den US-Heimatmarkt 48,6 Mio. Das Betriebsergebnis von WarnerMedia lag bei minus 1,3 Mrd. Dollar, was AT&T u.a. mit "fortlaufenden Investitionen in HBO Max" begründete. Auch hier gilt weiterhin: Reichweite geht vor Rentabilität. Auch in den Niederlanden, wo HBO Max am 8. März eingeführt wurde, und laut Telecompaper bereits auf einen Haushalts-Marktanteil von acht Prozent kommen soll. Ach ja: dass CNN+ wenige Woche nach Einführung wieder vom Markt genommen wurde, zeigt dass der Übergang der WarnerMedia-Sparte von AT&T zu WBD nicht völlig reibungslos verlief. Das WBD-Management, zu dem nicht mehr Jason Kilar gehört, beendete das Projekt schnell und humorlos. Was auch damit zu tun haben dürfte, dass CEO David Zaslav perspektivisch HBO Max und Discovery zusammenführen wird. Die etwas später veröffentlichte Warner Bros. Discovery-Bilanz enthielt logischerweise keine Warner/HBO-Zahlen, sondern nur Daten zu Discovery: Das Unternehmen meldete 24 Mio. Direct-to-Consumer-Kunden, zwei Mio. mehr als Q4.

Amazon/Apple

Dass Amazon und Apple keine Abozahlen pro Quartal kommunizieren, ist nicht neu. Man kann nur mutmaßen, dass es eher keinen Kundenschwund gegeben hat. Einleuchtend ist, dass nach dem Oscar-Sieg von "CODA" als Bester Film Apple TV+ Abonnenten gewonnen haben dürfte. Jedenfalls deutete deadline.com an, dass ein Viertel der "CODA"-Zuschauer auf Apple TV+ Neukunden gewesen seien. CFO Luca Maestri sagte in einem Nebensatz nach Bekanntgabe der Q1-Ergebnisse, dass es sich bei Videoeinnahmen im Dienstleistungssegment um ein Rekordquartal gehandelt habe. Auf welche Einnahmen er sich genau bezog, blieb offen.

Zu Amazon Prime Video ist noch weniger zu sagen. Immerhin: Der Teaser-Trailer zur kommenden Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", der erstmals während des Super Bowls gezeigt wurde, kam innerhalb von 24 Stunden bei YouTube auf 257 Mio. Aufrufe. Ansonsten blieb vom ersten Quartal nur festzuhalten, dass MGM endgültig ein Teil von Amazon sit.

Viaplay

Die Nordic Entertainment Group meldete für ihren Dienst Viaplay 4,783 Mio. Abonnenten; ein Plus von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In Q1 2022 kamen allein 778.000 zahlende Kunden hinzu, was nicht nur, aber auch mit der Markteinführung in den Niederlanden (fast zeitgleich mit HBO Max) zu tun hatte. Laut Medienberichten sollen sich im Nachbarland 550.000 Haushalte einen Viaplay-Zugang besorgt haben. Ähnlich wie Peacock dürfte Viaplay/NL vor allem von Live-Sport profitiert haben: Der Dienst überträgt die Formel 1 mit Rennfahrer Max Verstappen - ein Niederländer. Die Nent Group, die sich in Viaplay umbenennen wird, ist in elf Territorien präsent, der nächste Launch findet in UK statt. Deutschland folgt nach derzeitigem Stand 2023.

RTL

Die RTL Group berichtete für ihre Dienste RTL+ und Videoland 4,31 Mio. Abonnenten, fast 60 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Im Vorquartal waren es 3,8 Mio. Flaggschiff RTL+ kam zuletzt auf 3,2 Mio., was das Unternehmen u.a. auf eine strategische Kooperation mit Magenta TV (Deutsche Telekom) zurückführte. Bis 2026 soll die Abonnentenzahl auf etwa zehn Mio. anwachsen und die Firmensparte profitabel machen. Im Geschäftsjahr 2021 lagen die Streamingerlöse bei 220 Mio. Euro.

Joerg Rumbucher

Streaming-Portale nach Abonnenten in Mio.

Netflix: Netflix 221,6 April 2022

Disney: Disney+, Hulu, ESPN+ 205,6 Mai 2022

Warner Bros. Discovery: HBO Max (inclusive HBO) 76,8 April 2022

Paramount Global: Paramount+/Showtime (u.a.) 62,4 April 2022

Warner Bros. Discovery: Discovery+ u.a. 24,0 April 2022

Lionsgate: Starz/Starzplay 19,7 Dezember 2021

NBCUniversal: Peacock (nur USA) 13,0 April 2022

Nordic Entertainment Group: Viaplay 4,8 April 2022

RTL Group: RTL+/Videoland 4,3 April 2022

Streamer ohne präzise Eigenangaben

Amazon: Prime Video 200+ (Mitglieder, die Inhalte anschauen) Dezember 2021

Apple: Apple TV+ 40 (Insider-Schätzung) September 2021