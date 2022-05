Dennis Gansel & Hans Steinbichler zu "Das Boot": "Eine absolute Anti-Kriegsserie"

Dennis Gansel und Hans Steinbichler führten bei der am 14. Mai startenden dritten Sky-Staffel von "Das Boot" Regie. Sie sprechen im Interview über das nötige Vertrauen untereinander, den Reiz der Drehbücher durch die Perspektivwechsel auf die britische Seite und den Ukrainekrieg.

Die dritte Sky-Staffel von "Das Boot" ist eigentlich eine historische Kriegsserie. Beim Schauen kann man sich aber nicht dagegen wehren, dass sich der Krieg in der Ukraine wie eine weitere Schicht auf die Szenen legt. Hat sich durch die aktuellen Ereignisse auch Ihr Blick auf die Serie und die Themen verändert?

DENNIS GANSEL: Ich finde schon, dass die Aktualität und die geographische Nähe des Ukraine-Krieges unsere historische Serie für die Zuschauer noch greifbarer macht. Zuvor fühlte sich Krieg für mich persönlich immer sehr weit weg an, obwohl ich noch eine Großelterngeneration hatte, die den Krieg in Deutschland miterlebte und mich auch mit ihren Erzählungen prägte. Jetzt findet mitten in Europa ein Krieg statt. Der Blick hat sich also dahingehend geändert, dass aus dieser Fiktion eine selbst erlebte Realität geworden ist. Man merkt dadurch auch, dass die Geschichten, die in "Das Boot" erzählt wurden, leider zeitlos sind.

HANS STEINBICHLER: Ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern, als Dennis, unser Showrunner Moritz Polter und ich in den Anfängen zusammensaßen und wir uns einig waren, dass auch diese dritte Staffel eine absolute Anti-Kriegsserie sein würde. Das war damals eine klare Verabredung über Inhalt und Art der Erzählung. In Konsequenz rückt diese Staffel die Schicksale der Menschen in diesem Krieg nochmals stärker in den Vordergrund. Und dieser Krieg kennt eben keine Gewinner, sondern nur Verlierer und Schrecknisse. Was ich besonders anspruchsvoll fand: Durch die Idee, erzählerisch nach der Schlacht von Stalingrad 1943 die Rekrutierung der 16- bis 20-Jährigen ins Blickfeld zu nehmen und sich mit dieser Ungeheuerlichkeit auseinanderzusetzen, sehe ich in dieser Staffel eine Relevanz, die angesichts des Krieges in der Ukraine gespenstisch klar zum Vorschein kommt. In dieser Hinsicht empfinde ich die Chance, gemeinsam mit Dennis diese Staffel gemacht zu haben, als Glücksfall. Ja, es war eine dritte Staffel. Aber was hier verhandelt wird, ist so stark, dass Dennis und ich uns einig waren: Das machen wir auf jeden Fall.

DENNIS GANSEL: Zumal wir in dieser Staffel auch die Perspektive der Alliierten eingenommen haben, was mich reizte. In den ersten Staffeln und dem berühmten Wolfgang-Petersen-Film hört man die Gegner eigentlich nur durch die Schraubengeräusche im Sonar. Jetzt aber auch die britische Seite einzunehmen, sich sozusagen in britische Schuhe zu begeben und deren Gefühlswelten auszuloten und beide Seiten zu Wort kommen zu lassen, fand ich außergewöhnlich - und auch den richtigen Schritt in solch einer Serie.

Der von Ray Stevenson dargestellte britische Royal Navy Commander, der Jagd auf das deutsche U-Boot macht, wird in der Serie selbst mit Captain Ahab aus "Moby Dick" verglichen und ist ein eher grimmiger Zeitgenosse. Haben Sie auf den schon Reaktionen in Großbritannien bekommen?

HANS STEINBICHLER: Nein, wir haben noch gar keine Reaktionen aus dem Ausland, sind aber unglaublich gespannt darauf. Nur einige Beispiele für die Internationalität dieser Serie: Wir lernen, dass die Briten in ihrem Krieg gegen Nazi-Deutschland bei der Aufrüstung ihrer Royal Navy mit den Gewerkschaften zu kämpfen hatten. Angesichts eines Großdeutschen Reichs, das ideologisch und wirtschaftlich komplett auf den "Totalen Krieg" umgestellt hatte, eine geradezu absurde historische Note. Und es gibt bei uns eben auch die Frau des Royal Navy Commanders, die nach dem Tod des gemeinsamen Sohnes auf See in einer Fabrik Bomben gegen Hitler baut. Als ihr Mann vom Einsatz nach Hause kommt, erzählen wir die grausame Stille und Hilflosigkeit des Paares, das jetzt nur noch den Krieg hat - und keine Familie mehr. Oder der Handlungsstrang um Tom Wlaschihas Figur Hagen Forster und die Zeichnung von Portugal als zwar faschistisches, aber neutrales Land im Zweiten Weltkrieg - was das mit den Menschen dort macht... In dieser Staffel ist ein großer erzählerischer Reichtum zu finden. Am wichtigsten war uns, Deutsche Geschichte nicht als Bauchnabel und Zentrum der Erzählung zu verstehen. Und so ist diese dritte Staffel eben auch keine genuine deutsche Serie, sondern eine im besten Sinn europäische Erzählung auf internationalem Niveau.

Die dritte Staffel spielt unter anderem in Kiel, Großbritannien und Portugal. Wo haben Sie die Serie gedreht?

DENNIS GANSEL: Die Serie wurde in Prag und auf Malta gedreht. An diesen beiden Orten wurde alles hergestellt.

HANS STEINBICHLER: Tatsächlich haben wir aber in den Anfängen der Produktion auch in England und im Baltikum gescoutet. Und natürlich war das "afrikanische Licht" Portugals und Lissabons visuell und erzählerisch ein unglaublicher Reiz für uns. Und dann war mit dem Beginn der Pandemie plötzlich alles dicht. Wir mussten umdenken.

DENNIS GANSEL: Ja, es war anders geplant. Die Situation war so unsicher, dass wir uns fragten, ob wir überhaupt reisen können. Der Kieler Hafen sollte in der Tat im Baltikum gedreht werden. Es wurde dann aber ein Brauerei-Gelände mitten in Tschechien. Das wurde vom Production Designer Nick Palmer und seinem Team sehr geschickt umgesetzt: In der Mitte von dem Brauerei-Boden wurde ein Becken angelegt, was dann mit Wasser gefüllt wurde. Der Rest wurde durch wohl überlegte Winkel und der Hilfe von CGI zu einem glaubhaften Kiel.

Was hat Sie generell gereizt, jetzt gerade in der dritten Staffel dieser Serie als Regisseure einzusteigen?

DENNIS GANSEL: Ich war mit Moritz Polter schon des Öfteren im Gespräch über das Serienprojekt "Das Boot". Aber zeitlich passte es nie. Ich war aber immer ein sehr großer Fan dieser Serie. Netterweise hat Moritz dann bei der dritten Staffel nochmal gefragt. Dann haute es zeitlich hin. Die Drehbücher waren auch toll. Wenn die Welten in der dritten Staffel jetzt nicht nochmal ganz anders als in den ersten beiden Staffeln gewesen wären, hätte es uns beide wohl auch weniger gereizt. Dass auch Hans an Bord kam, war ein absoluter Glücksfall, denn wir kennen uns schon lange und ich schätze ihn und seine Arbeit außerordentlich. Wenn man sich eine Serie teilt, muss man sich schon gut verstehen, gut miteinander kommunizieren und eine Vision haben. Das funktioniert nicht mit jedem.

HANS STEINBICHLER: Dennis war bereits an Bord, als Moritz Polter Kontakt mit mir aufnahm. Er bat mich zu einem Gespräch in die Bavaria ohne einen konkreten Inhalt zu benennen. Wir gingen eine sehr große Runde über das Bavaria-Gelände und sprachen über Produktionserfahrungen und die Art, wie wir gerne arbeiten. Noch immer nichts Konkretes... Am Ende kamen wir vor dem Petersen-Boot zum Stehen. Und plötzlich fragte mich Moritz, wie ich zu einer Regie für die dritte Staffel "Das Boot" stünde. Er würde mir das anbieten. Ein Dramaturg wie er leibt und lebt, dachte ich damals. Ich habe sofort "Ja" gesagt. Da musste ich nicht nachdenken. Denn in Kombination mit Dennis konnte ich mir das sehr gut vorstellen. Mein Respekt vor Dennis' Credits und vor allem sein Wesen: klar, sehr freundlich und gleichzeitig unglaublich professionell und begeistert, waren Aspekte, die jeden Zweifel an einer Zwei-Regisseure-Kombination sofort ausräumten.

Ist für Sie beide das Original-"Das Boot" eigentlich eine Art Nationalheiligtum oder sehen Sie da auch kritischere Aspekte?

HANS STEINBICHLER: "Das Boot" von Petersen wie auch die Kriegs-Trilogie von Lothar-Günther Buchheim sind für mich tatsächlich deutsches Nationalheiligtum. Ich liebe aber auch auch Petersens frühe amerikanische Filme "Tod im Spiegel" und "In the Line of Fire". Daher war für mich ein Aspekt sehr wichtig: Die Serie "Das Boot" musste für sich stehen, ohne sich mit dem Original zu vergleichen. Und diese Gewissheit hatte ich, nachdem ich Andreas Prochaskas erste Staffel gesehen hatte.

DENNIS GANSEL: Das kann ich nur absolut unterschreiben. Ich bin sogar so ein Fan des Originals, dass ich auch immer Sorge hatte, ob die Serie dem Rechnung tragen kann. Ich finde, es ist eine unglaubliche Leistung der Head-Autoren Johannes Betz und Tony Saint, des Produzenten Moritz Polter und Andreas Prochaska, das bewiesen zu haben, dass es geht. Nach der ersten Staffel dachte ich nur: Wow! Das war für uns natürlich ein Geschenk, dass wir auf dieser Arbeit und DNA aufbauen konnten. Auch auf die Arbeit von Matthias Glasner und Rick Ostermann und dem neuen Head-Autoren der zweiten Staffel, Colin Teevan. Wir wollten die DNA der Serie beibehalten und gleichzeitig unsere eigene Staffel finden.

Es ist also schon eher so, als ob man sich ins gemachte Bett legt, als dass man einen Anzug anzieht, bei dem die Ärmel zu lang sind, wenn man eine dritte Staffel übernimmt?

HANS STEINBICHLER: Das Bild des "gemachten" Bettes trifft bei der dritten Staffel vor allem die Produktion. Wir hatten sehr viele starke Leute aus Staffel eins und zwei an der Seite, von denen jeder einfach wusste, was zu tun war. Inhaltlich hatten Dennis und ich aber eher das Gefühl einer ersten Staffel. Eine wirklich großartige und neue Geschichte lag vor uns. Und darin lediglich die beiden Hauptfiguren Forster und Ehrenberg, die für mich ganz einfach die Gesichter und Charaktere dieser Serie sind. Auf Tom Wlaschiha und Franz Dinda hatte ich als Regisseur, der die Arbeit mit Schauspielern liebt, enorme Lust. Zudem hatten Dennis und ich die Chance, um diese beiden Protagonisten herum viele starke Frauenfiguren und eine Garde von "Jünglingen" zu finden. Dennis und ich hatten daher von Anfang an das Gefühl, etwas Neues, Eigenes schaffen zu können.

DENNIS GANSEL: Ich fand auch den Erzählstrang mit den ganz jungen Figuren der U-Boot-Besatzung reizvoll. Beim Filmprojekt "Napola" hatte ich mich schon einmal mit solch jungen Menschen in dieser Zeit beschäftigt. Dass es eine Serie auch mit starken Frauenfiguren ist, geht meiner Meinung in der öffentlichen Betrachtung immer ein bisschen unter. Und erzählerisch auf die andere Seite zu gehen und die britische Seite im Krieg zu zeigen, war ebenso ein großer Reiz. Wir haben uns also nicht nur ins gemachte Bett gelegt. Man wusste schon, wo das Bett steht. Aber ein bisschen umbauen und neu beziehen musste man es auch.

Beim "Boot"-Klassiker brachte die junge U-Boot-Besatzung eine ganze Generation an wertvollen Schauspiel-Ikonen hervor. Wie sind Sie da jetzt bei Ihren Nachwuchsschauspielern vorgegangen?

HANS STEINBICHLER: Was mir damals nicht klar war: Die Bavaria Fiction hat eine eigene, sehr erfahrene In-House-Casting-Abteilung unter der Leitung von Siggi Wagner. Die Zusammenarbeit mit ihm war hervorragend: die Art und Weise, wie Siggi und sein Team Dennis' und meine Vision unterstützt und bereichert haben, ist wirklich bemerkenswert. Hier begann übrigens auch Dennis' und meine enge Kooperation, die sich dann durch die ganzen zwei Jahre fortgesetzt hat. Er hat in Hamburg und Berlin gecastet, ich in München. Manchmal konnten wir sogar gemeinsam casten und uns beim Inszenieren und Ausprobieren zusehen. Eine neue und extrem gewinnbringende Erfahrung.

DENNIS GANSEL: Ja. Jemanden wie Hans dabei zu beobachten, wie er Schauspieler inszeniert, ist einfach toll und man blickt über den eigenen Tellerrand hinaus. Wir machen das beide seit mehr als 20 Jahren. Und trotzdem kann man immer noch Neues beim anderen entdecken und dabei lernen. Wir teilten uns ein Büro: Ich sah, wie er sich seine Tage aufteilte, wie er Herausforderungen meisterte. Wenn man den eigenen Film macht, befindet man sich nur in der eigenen Regieblase. So war das Projekt eine gute Chance, das aufzubrechen.

Was war technisch die größte Herausforderung am Set, an der Sie zeitlich auch am längsten geknabbert haben?

DENNIS GANSEL: Es sind mehrere Sachen. Am aufwendigsten waren sicherlich alle Szenen, die wir im Wassertank auf Malta gedreht haben. Da müssen viele Dinge zusammenspielen und es gibt immer relativ wenig Zeit, was man pro Drehtag mit viel Personal umsetzen muss. Die Dialogszenen zwischen den Schauspielern habe ich dann wiederum sehr genossen. Wenn man das einmal visuell aufgelöst hat, ist das herrlich - so ganz ohne Wind- und Wellenmaschinen, nur zwei tolle Schauspieler und eine stark geschriebene Drama-Szene. Die Szenen im U-Boot entstanden in Prag, alles außerhalb beim U-Boot ist Malta.

Sie, Herr Gansel, haben jetzt das Novum geschafft, mit der vierten Staffel für weitere Folgen an Bord zu bleiben. Ansonsten gab es für jede Staffel neue Regisseure.

DENNIS GANSEL: Es ist so, dass es auf Produzentenseite einen gewissen Kontinuitätsbruch gibt. Moritz Polter hat sich nach drei sehr erfolgreichen Staffeln selbstständig gemacht und die Windlight Pictures gegründet. Deshalb sind jetzt auf Produzentenseite meine Ansprechpartner Nina Maag, Marcus Ammon und Fabian Wolfart. Für die Produzenten war es gewiss auch schön, auf Regieseite da jetzt eine gewisse Kontinuität zu haben. Weil ich große Lust hatte, sagte ich: Ich würde gerne nochmal an Bord kommen. So schön es ist, alles zu machen, vermisse ich aber auch Hans öfters mal für den Austausch.

HANS STEINBICHLER: Ich habe mich total gefreut, als ich hörte, dass Dennis die vierte Staffel macht. Wobei ich es zunächst gar nicht glauben konnte, da es ja im Prinzip gegen die eherne Regel des Regiewechsels "verstieß". Ich hätte übrigens ohne zu zögern noch einmal mit Dennis zusammengearbeitet. Bei unseren Übergaben am Set kam es bei unserem anspruchsvollen Zeitbudget auf Minuten an. Zehn Minuten waren bei uns eine Einheit, ein "Arbeits-Beat". Man musste daher sehr verantwortlich an den anderen Regisseur abgeben. Da konnten wir uns einfach zu 100 Prozent aufeinander verlassen.

Das klingt fast schon nach militärischer Disziplin, die Sie beide bei dem Projekt an den Tag gelegt haben.

HANS STEINBICHLER: Das Boot war - im besten Sinne - militärisch geplant, organisiert und dann auch durchgeführt. Anders wäre dieses Projekt nicht zu bewältigen gewesen.

Das Interview führte Michael Müller