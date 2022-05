DOK.fest München zeichnet ukrainische Regisseurin Lesia Kordonets aus

Die ukrainische Regisseurin Lesia Kordonets wird beim DOK fest München für ihren ersten langen Dokumentarfilm Pushing Boundaries" mit dem megaherz Student Award ausgezeichnet.

Die 1983 in der Ukraine geborene Regisseurin lebt seit 2008 in der Schweiz, wo sie an der Zürcher Hochschule der Künste Film mit den Schwerpunkten Schnitt und Regie studierte.

In ihrem Diplomfilm "Pushing Boundaries" stehen fünf ukrainische Sportler:innen im Mittelpunkt, die sich auf die Paralympics in Rio de Janeiro vorbereiten, als Russland die Krim annektiert, auf der sich das Trainingszentrum der ukrainischen Mannschaft befindet. Doch davon wollen sich die fünf Sportler:innen ihren Traum von der Paralympics-Teilnahme nicht zerstören lassen und trainieren fortan unter widrigsten Bedingungen an anderen Orten weiter.

Die aus dem Dokumentarfilmer, Kameramann, Künstler und Aktivist Camilo Berstecher und den Filmstudentinnen Sophia Schachtner und Marie Wald bestehende Jury sagt über den Gewinnerfilm der Reihe "Student Award" "Lesias Sportler.innen sind Held.innen des Alltags, die plötzlich an sportliche, politische und existentielle Grenzen stoßen und dennoch unermüdlich alles geben, um ihre Ziele zu erreichen. In dem Film wird jede Geschichte unaufdringlich und auf Augenhöhe erzählt. 'Pushing Boundaries', das heißt Grenzen verschieben, Grenzen erweitern. Die sensible Montage verschiebt ebenfalls Grenzen und zeigt uns, dass es keine behinderten Menschen gibt - sondern nur Menschen, die behindert werden. Und der Film zeigt auch, was es bedeutet, wenn wir Kriege verharmlosend ,Konflikte' nennen. Es geht im Dokumentarfilm auch darum, unbequeme Wahrheiten anzusprechen, das war uns in unserer Entscheidung wichtig, aber 'Pushing Boundaries' ist nicht nur in dieser Hinsicht ein bedeutender Film."

Jan Sebening, Leiter der Reihe "Student Award" betont: "Der Student Award ist schon immer der Geheimtipp unter den Filmreihen des DOK.fest München gewesen. Die Filme sind auf höchstem professionellen Niveau - und gleichzeitig wagen die Studierenden viel öfter das Experiment, versuchen sich an innovativen Erzählansätzen und überraschen mit visuellen Ideen. Kein Wunder, es geht ja darum, in der Filmwelt aufzufallen, einen Stempel zu setzen. Auch im diesjährigen Wettbewerb gab es wundervolle Autor.innen zu entdecken - wie unsere Preisträgerin Lesia Kordonets. Sie hat es geschafft, in die Welt des Paralympischen Teams der Ukraine vorzudringen und eine Geschichte mitzubringen, die ungemein packend und gleichzeitig sehr zart erzählt ist."

Lesia Kordonets wird die Auszeichnung im Rahmen der Preisverleihungsgala des DOK.fest München am Samstagabend im Deutschen Theater persönlich entgegennehmen.