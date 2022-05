"Doctor Strange 2" ist halber Milliardär

Nach der 200-Mio.-Dollar-Marke am US-Boxoffice zu Beginn der Woche hat "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" jetzt weltweit die Einspielmarke von 500 Mio. Dollar geknackt.

Nächster Meilenstein für Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Nach der 200-Mio.-Dollar-Marke am US-Boxoffice am vergangenen Montag hat das Sequel jetzt am weltweiten Boxoffice die Einspielmarke von 500 Mio. Dollar geknackt und steht aktuell bei 507,8 Mio. Dollar.

294,2 Mio. Dollar davon wurden außerhalb Nordamerikas eingespielt. Erfolgreichster Markt ist Korea (32 Mio. Dollar), gefolgt von Großbritannien (27,8 Mio. Dollar), Mexiko (23,8 Mio. Dollar) und Brasilien (17,6 Mio. Dollar).