Einschaltquoten: Knapp fünf Mio. Zuschauer im ZDF auf Verbrecherjagd

Mit 4,79 Mio. Zuschauern (MA: 20,1 Prozent) sicherte "Aktenzeichen XY...ungelöst" dem ZDF gestern den Tagessieg bei den Einschaltquoten. Zwei Folgen der ARD-Serie Die Glücksspieler" kamen zur gleichen Zeit 2,08 Mio. Zuschauer (MA: 8,8 Prozent) bzw. 1,84 Mio. Zuschauer (MA: 7,6 Prozent); erstmals lag damit eine Folge der Serie unter der Zwei-Mio.-Zuschauer-Marke.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war "Aktenzeichen XY...ungelöst" mit einem Marktanteil von 15,2 Prozent ebenfalls die erste Wahl in der gestrigen Primetime. Das RTL-Format "stern TV: Das Live-Experiment: Wie entscheiden Sie?" kam in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 8,4 Prozent und lag damit nur knapp vor dem "Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI; das Format erzielte mit 8,1 Prozent einen Zuwachs um knapp einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. ProSieben übertrug gestern das Benefiz-Fußballspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der ukrainischen Nationalmannschaft; hier stand ein 14/49-Marktanteil von sechs Prozent zu Buche. Auf 5,8 Prozent kam der Gerichtsthriller Das perfekte Verbrechen" bei Kabel eins. Das Sat1-Format "Der Club der guten Laune" verzeichnete bei den 14- bis 49-Jährigen gestern einen Marktanteil von fünf Prozent. Für zwei Folgen der Vox-Serie Friedmanns Vier" standen 14/49-Marktanteile von vier und 5,3 Prozent zu Buche, die beiden "Glücksspieler"-Folgen im Ersten kamen auf 4,6 und vier Prozent in dieser Zielgruppe.