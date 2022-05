Disney-Bilanz: Disney+ gewinnt 7,9 Millionen Abos, Lizenzdeals drücken Umsatz

Bei den Quartalszahlen der ersten drei Monate 2022 berichtet Disney ein Wachstum für seinen Streamingdienst Disney+ um 7,9 Millionen neue zahlende Abonnenten. Disney+ steht jetzt bei insgesamt 137,7 Millionen Abonnenten, was im Vergleich zum Quartal 2021 ein Anstieg um starke 33 Prozent ist, womit Disney die Erwartungen der Börsenanalysten übertrifft. Denn an der Wall Street ging man von 5,2 Millionen zusätzlichen Abonnenten aus.

Aber insgesamt unterlief Disney die Erwartungen der Analysten für das Quartal, das am 2. April endete. Der Umsatz belief sich auf 19,25 Milliarden Dollar, ein Wachstum im Vergleich mit 2021 um 23 Prozent. Börsenanalysten prognostizierten mehr als 20 Milliarden Dollar Umsatz für das fiskale Q2. So schüttet Disney pro Aktie auch nur 26 Cent und nicht mehr als die erwarteten ein Dollar an Dividende aus.

Mehr als eine Milliarde Dollar ging Disney im Quartal mit beendeten und ausgelaufenen Lizenz-Deals für Filme und Serien verloren, die jetzt exklusiv auf dem Streamingdienst Disney+ zu sehen sind. Im nachbörslichen Geschäft gab die Aktie von Disney am Mittwoch um mehr als zwei Prozent nach.

Disney-CEO Bob Chapek kommentierte die Ergebnisse: "Wiede rmal haben wir bewiesen, dass wir in einer eigenen Liga spielen. Wir sehen, dass Disney+ einzigartig ist." Chapek betonte, dass der Streamingdienst sich auf einem sehr guten Wege befände, bis zum Ende des Fiskaljahres 2024 zwischen 230 und 260 Millionen Abonnenten zu haben. Dann soll der Umsatz 33 Milliarden Dollar betragen.

Alle Streamingdienste zusammengezählt, steht Disney jetzt bei weltweit 205,6 Millionen Abonnenten. Neben den 137,7 Millionen Disney+-Abonnenten sind das 45,6 Millionen bei Hulu und 22,3 Millionen bei ESPN+. Im Sommer kommt Disney+ in weiteren 42 Ländern und elf Territorien in Europa, Westasien und Afrika an den Start.

Die Parkgeschäfte von Disney konnten sich im Vergleich zum stark Pandemie beeinträchtigten Q1 2021 verdoppeln und stehen jetzt bei 6,7 Milliarden Dollar. Zum geplanten günstigeren, weil werbefinanzierten Disney+-Abonnement gab es keine Neuigkeiten. In den USA ist dort der Plan, noch Ende 2022 zu starten, dann folgt der Rest der Welt. Im Mai freut sich Disney jetzt erst einmal auf den mit Spannung erwarteten Streaming-Start von der Serie "Obi-Wan Kenobi" und den weiteren weltweiten Boxoffice-Erfolg von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".