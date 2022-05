Berger inszeniert Harris-Bestseller

Edward Berger, hat das nächste Projekt an der Hand. Der hochgefragte deutsche Regisseur soll den Thriller "The Conclave" von Bestsellerautor Robert Harris verfilmen. Die Besetzung steht auch schon.

Die ehemalige Film4-Chefin Tessa Ross produziert mit House Productions und FilmNation bietet das Projekt beim Marché des Cannes-Festivals an. Der renommierte Autor Peter Straughan, der für sein Drehbuch zu "Dame, König, As, Spion" Oscar-nominiert wurde, adaptiert den Thriller über die Papstwahl.

Auch die Besetzung steht laut Hollywoodblog "Deadline.com" bereits. Ralph Fiennes soll die Hauptrolle spielen neben den weiteren verdienten Kollegen John Lithgow, Stanley Tucci und Isabella Rossellini.

Berger ist als nächstes mit der aufwändigen Neuverfilmung des Antikriegs-Klassikers von Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues" der Hamburger Amusement Park bei Netflix zu sehen. Er arbeitet an der Minsierie "The 39 Steps" und war zuletzt mit der US-Adaption der Serie Euer Ehren" präsent.