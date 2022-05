Lola-Nominierungen im Livestream

Im Kino in der Kulturbrauerei in Berlin wird das neue Präsident:innen-Duo der Deutschen Filmakademie, Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger, zusammen mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth und den Filmpreisbotschafter:innen Lea van Acken und Maria Ehrich heute ab 11 Uhr die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis bekannt geben. Interessierte können die Nominierungsbekanntgabe im Livestream unter www.deutscher-filmpreis.de verfolgen.

Die Verleihung des Deutschen Filmpreises findet am 24. Juni im Palais am Funkturm in Berlin statt. Das Erste überträgt die Verleihung am 24. Juni ab 22.55 Uhr.