18. Zurich Film Festival feiert das spanische Kino

Die 18. Ausgabe des Zurich Film Festival, die vom 22. September bis 2. Oktober stattfindet, wirft einen Fokus auf das spanische Kino. Die Reihe "Neue Welt Sicht" ist deshalb mit zwölf Titeln dem jungen Filmschaffen der iberischen Halbinsel gewidmet und passend dazu ist der spanische Shootingstar María Cerezuela ("Maixabel - Eine Geschichte von Liebe, Zorn und Hoffnung") das Kampagnengesicht auf dem neuen Festivalplakat. Die Goya-Gewinnerin wurde vom renommierten Schweizer Fotografen Gabriel Hill fotografiert.

"Spanien ist ein großes Filmland, das Meister wie Luis Buñuel, Carlos Saura oder Pedro Almodóvar hervorgebracht hat", erklärt Christian Jungen, Artistic Director Zurich Film Festival. "Nun steht eine neue Generation von jungen Regisseuren und vor allem Regisseurinnen in der Blüte, die mit Dringlichkeit von den sozialen Spannungen in ihrer Heimat erzählen. Ihr Kino wollen wir feiern." Eines der Werke, das am ZFF als Schweizer Premiere zu sehen sein wird, ist Berlinale-Gewinner "Alcarras" von Carla Simón.

Das Zurich Film Festival feiert in diesem Jahr aber nicht nur das spanische Kino, sondern auch das zehnjährige Jubiläum der Zusammenarbeit mit dem spanischen Filmfestival San Sebastián. "San Sebastián gehört zu den renommiertesten A-Festivals und findet jeweils überlappend mit dem ZFF statt. Anstatt mit ihnen in Konkurrenz zu treten, haben wir vor zehn Jahren einen engen Austausch mit den Spaniern begonnen. Daraus ist eine starke strategische Zusammenarbeit und mittlerweile auch eine schöne Freundschaft mit Direktor José Luis Rebordinos und seinem Team entstanden", erzählt Christian Jungen. "Zu Ehren dieser spanisch-schweizerischen Freundschaft wird es am ZFF nach der Vorführung eines spanischen Films ein Abendessen mit iberischen Spezialitäten geben."

José Luis Rebordinos fügt hinzu: "Das IFF von San Sebastián ist stolz und fühlt sich geehrt durch diese 10-jährige Zusammenarbeit mit dem Zurich Film Festival, die dazu beiträgt, das Schweizer Kino in Spanien und das spanische Kino in der Schweiz zu fördern. Uns verbindet nicht nur eine langjährige Freundschaft, sondern auch ein strategisches Abkommen mit einem Festival, das sich Jahr für Jahr zu einem wichtigen Bestandteil der europäischen Festivallandschaft entwickelt."