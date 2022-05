Foto des Tages: Kinostartpremiere von "Nico" in Berlin

Kino

Gestern Abend fand im Berliner Kino in der Kulturbrauerei die gefeierte Kinostartpremiere von "Nico" statt. Der vielfach ausgezeichnete Spielfilm, für den Regisseurin Eline Gehring zusammen mit Kamerafrau Francy Fabritz und Hauptdarstellerin und Produzentin Sara Fazilat das Drehbuch geschrieben hat, startet heute bundesweit in den Kinos. Das mitreißende Drama hat auf über 40 internationalen Festivals das Publikum begeistert und steht in der Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis. Das Foto zeigt (v.l.n.r): Eline Gehring (Regie, Drehbuch, Montage), Sara Fazilat (Produzentin, Drehbuch, Hauptdarstellerin), Francy Fabritz (Bildgestaltung, Drehbuch). (PR-Veröffentlichung)