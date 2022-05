VoD-Unternehmen rufen EU-Lobbyverband ins Leben

In Europa tätige Unternehmen mit dem Geschäftsfeld Video on Demand haben die "European VoD Coalition" gegründet. Zu den ersten Mitgliedern zählen durchaus prominente Markteilnehmer.

Obwohl offenbar schon länger aktiv, hat die Vereinigung "The European Video on Demand Coalition" (kurz: European VoD Coalition) erst am 10. Mai offiziell ihr Bestehen bekannt gegeben. Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt, teilt sie mit, dass diverse VoD-Unternehmen die Organisation ins Leben gerufen hätten, um dem "außerordentlich erfolgreichen, europäischen audiovisuellen Sektor eine Stimme zu geben". Die European VoD Coalition soll bei politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden in Europa im Namen ihrer Mitglieder vorstellig werden, die im Rahmen ihrer Hauptgeschäftstätigkeit in audiovisuelle Inhalte in Europa investieren und vertreiben.

Zu den Mitgliedern gehören Chili, FilmDoo, NBCUniversal, Netflix, Nokzedoc, Nordic Entertainment Group, Paramount, Pickbox, Sky, Sooner, Starzplay, TVN, Univerciné Belgium und Warner Bros. Discovery.

"Durch unsere Mitglieder haben Kreative und Produzenten von Inhalten eine größere Auswahl an Partnern als je zuvor. Ihre Arbeit erreicht ein größeres Publikum und unsere Inhalte werden auf der ganzen Welt gesehen", sagte Daniel Friedlaender, Director of European Affairs bei Sky und Vorsitzender der European VoD Coalition: "Jetzt ist es an der Zeit, die Investitionen der VoD-Unternehmen in der Region weiter zu fördern und nicht zu viel zu regulieren. Wir wollen weiterhin innovativ sein, neue Märkte erschließen und die besten Inhalte der Welt produzieren und verbreiten."

Sicher kein Zufall: Offizieller Sitz der Organisation ist Brüssel. Auf der Website sind bereits diverse Positionspapiere einzusehen.