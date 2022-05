Gabriela Sperl: "Ich war schon immer Showrunner"

Am heutigen 12. Mai wird Gabriela Sperl mit dem Carl Laemmle Produzentenpreis ausgezeichnet. Blickpunkt:Film sprach mit der vielfach prämierten Produzentin und Autorin über ihre Art zu Arbeiten, den Wandel der Produktionslandschaft und ihr bisheriges Schaffen und erfuhr dabei Hintergründe zu ihren wichtigsten Produktionen.

Was bedeutet Ihnen der Carl Laemmle Produzentenpreis?

GABRIELA SPERL: Ich freue mich sehr, das ist eine große Ehre. Wenn man sich ansieht, wer den Preis bislang bekommen hat, ist das großartig - Roland Emmerich, Stefan Arndt, Regina Ziegler und Nico Hofmann. Ich bin darauf sehr stolz, zumal ich ja weniger fürs Kino arbeite. Was ich für's Kino gemacht habe wurde meist entweder vom 50-Jahre-James-Bond-Jubiläumsfilm Skyfall" oder anderen Blockbustern sofort erschlagen. My Beautiful Country", Omamamia", 300 Worte Deutsch".

Was bedeuten in Ihrer Arbeit überhaupt Preise?

GABRIELA SPERL: Sie helfen, sichtbarer zu sein. Und es ist immer eine große Wertschätzung für alle Beteiligten. Am besten ist es, viele Zuschauer und Preise zu bekommen. Schließlich macht man ja Filme, um viele Menschen zu erreichen.

Aber mit Ihren Fernsehproduktionen haben Sie immer und immer wieder die Massen erreicht, viel stärker als dies im Kino möglich wäre.

GABRIELA SPERL: Das stimmt, und ist dann immer für alle Regie, Autor:innen, das Team und die Schauspieler:innen ein Grund zu großer Freude.

Sie werden insbesondere für Ihre Haltung und den Mut zu kontroversen Themen ausgezeichnet: Ist es das, was Ihre Produktionen ausmacht?

GABRIELA SPERL: Ich glaube, mich treiben Themen, für die es keine klaren Antworten gibt. Die Fragen aufwerfen, die nicht gelöst sind. Wenn man ein Projekt, einen Stoff ernst nimmt, ist man damit mindestens zwei Jahre beschäftigt. Manche Sachen dauern viel länger. Das geht nur mit der inneren Überzeugung, dass Menschen da draußen diese Geschichten, diesen Film unbedingt sehen müssen. Es ist nicht ganz so schlimm, wie Edison meinte: "One percent inspiration, 99 percent perspiration". Aber es ist oft ein langer Weg, mit viel Energieaufwand, den kann man nur aus sich selber schöpfen, wenn man daran unbedingt glaubt und einen Grund hat. Dieser Grund ist bei mir zum einen Neugierde. Deswegen habe ich Geschichte studiert. Wie war das, stimmt das, war das wirklich so? Das treibt mich und dann ziehe ich los und will Quellen finden und diese prüfen. Man bekommt einen Blick dafür. Ich habe so ein Gefühl, ein Anfangsgefühl, wenn etwas nicht stimmt. Das war z.B auch beim NSU so. Zehn Jahre lang wurde von Dönermorden geredet, Leute wurden umgebracht, und keiner wusste, wer es war? In einem Land, wo 98 Prozent aller Fälle aufgeklärt werden? Und die zwei Uwes, Mundlos und Böhnhardt, bringen sich dann in ihrem Wohnwagen um? Es beginnt mit einem Zweifel und dann folgt eine Phase intensiver Recherche, eine journalistische Arbeitsweise. Und das ist dann bereits ein Weg, den man nie allein geht, da hat man starke Mitstreiter:innen, Autor:innen, Regisseur:innen, auch Auftraggeber, die genauso an die Geschichte glauben wie du selbst.

Wie schwer ist es, Produktionen mit gesellschaftlicher Relevanz umgesetzt zu bekommen, dafür Verbündete zu finden?

GABRIELA SPERL: Ich habe immer wieder großes Glück gehabt, dass ich an den Punkten, an denen ich sie gesucht habe, Wegbereiter und Verbündete gefunden habe: Bernd Burgemeister, Dietrich von Watzdorf, später Nico Hofmann, Bettina Reitz, Jan Mojto, Christine Strobl, Reinhold Elschot, Caroline von Senden, Martina Zöllner, Frank Zervos, Marcus Ammon. Ich habe oft zu hören bekommen, was willst du denn mit diesem Thema? Produzieren heißt vor allem auch gestalten, ein Team finden, mit dem du losziehst. Partner, Verbündete finden, die vertrauen. Wenn es dann hakt, und das passiert immer irgendwo, kann ich dann auch nerven und sehr beharrlich sein. "Die Flucht" war eines der ersten großen Projekte, bei dem ich Produzentin und Autorin war. Das Thema hatte mich jahrelang begleitet, weil ich aus dem Ausland kam und es in den Achtzigern in Bayern Verbände gab, die immer noch vom Deutschland in den Grenzen von 37 redeten, als habe es keinen Krieg oder Holocaust gegeben, Ich wollte vor dem Hintergrund des Holocaust und vor dem Hintergrund deutscher Schuld erzählen; Hitler-Deutschland hat den Krieg begonnen, aber es gab auch Millionen deutscher Opfer. Das war ein tabuisiertes Thema: wenn sich da eine Tür auch nur einen kleinen Spalt breit öffnet, um es umsetzen zu können, muss man die Chance nutzen und diese Tür aufdrücken. Das gelang damals mit Nico Hofmann und Jan Mojto, Joachim Kosack, der Degeto, dem BR. Und vielen Landesrundfunkanstalten und ARTE.

Welche Stoffe interessieren Sie konkret und wie finden Sie diese?

GABRIELA SPERL: Das sind Stoffe, die entweder zu mir kommen durch Autor;innen wie z.B. bei "Tannbach" oder "ZERV" oder es sind Geschichten, die ich in mir trage. Nehmen wir unser aktuelles Projekt "Herrhausen". Der Fall beschäftigt mich seit mehr als 20 Jahren. Dass der Fall nach wie vor ungelöst ist, dass da nie eine saubere Aufarbeitung stattgefunden hat. Durch "Black Box BRD" kam das 2001 wieder hoch, dann erneut 2014 durch die ARD-Dokumentation "Die Spur der Bombe". Das waren dann erneute Impulse, Und da waren dann als erste Thomas Wendrich und Martina Zöllner, die sagten, Ja, "Herrhausen", das müssen wir machen.

Operation Zucker" ist auch ein Beispiel für tabuisierte Themen. Ein herausragender Film! Dieses Thema Kinderprostitution aufzugreifen und zur besten Sendezeit zu platzieren...

GABRIELA SPERL: Na ja. Das stimmt ja nicht ganz. Unser Schluss durfte nicht ausgestrahlt werden. Dass die Polizei nicht gewinnt, durfte man dem Publikum nicht zumuten. Als wir den Film damals zur Altersfreigabe vorgelegt haben, waren wir uns sicher, dass er durchgewunken wird. Die Kommission war aber einstimmig dagegen, weil es zu verstörend war. Auch da hatte ich mehrere wichtige Mitstreiter:innen, innerhalb des BR, der ARD: Bettiina Reitz und Stephanie Heckner. Das Thema von "Operation Zucker" "stand mehrfach vor meiner Tür", bis ich hingeschaut habe: Dass es Pädophilie gibt, war mir klar. Dass aber die meisten pädophilen Täter, Kinder missbrauchen aus Machtgründen, sich an den Schwächsten abarbeiten, war für mich nur sehr schwer zu begreifen. Man will das eigentlich gar nicht wissen, es zulassen. Und sich damit konfrontieren, dass Täter in hohen gesellschaftlichen Positionen damit durchkommen und es nie zu einer Anklage kommt. Herausragend waren diese Filme durch die Drehbücher von Rolf Basedow, Friedrich Ani und Ina Jung, die Regie von Rainer Kaufmann und Sherry Hormann und wunderbare Schauspieler:innen, hier vor allem Nadja Uhl.

Wie hat sich Ihre Arbeit, wie hat sich die Produktion, das Produzieren über die Jahre verändert?

GABRIELA SPERL: Das hat sich sehr stark verändert. Die Budgets für Event-Produktionen sind enorm gestiegen. Und es wird immer schwerer, mit aufwändigen Produktionen, Geld zu verdienen. Seit Corona, seit die Streamer auf dem Markt sind, ist ein riesiger Wettbewerb entstanden. Die Preise steigen, explodieren, für alle und alles. Andererseits ist diese neue Angebotsvielfalt für uns Filmschaffende natürlich eine Riesenchance und ein großer Gewinn, weil die Nachfrage nach guten Stoffen enorm ist.

Die Budgets wachsen nicht mit den Kosten mit?

GABRIELA SPERL: In vielen Bereichen überhaupt nicht. Und es kommen immer mehr Unbekannte dazu. Bei "Herrhausen" rechnen und rechnen wir. Das wird ständig teurer, weil beispielsweise die Miete eines VW Bus inzwischen 30 Prozent mehr kostet als noch vor sechs Wochen. Und so geht das in einem fort.

Was macht man dann?

GABRIELA SPERL: Dann muss man mit seinen Partnern reden. Die haben Verständnis, sind davon aber selbst betroffen und sagen, ihr müsst es irgendwie hinkriegen. Und da gibt es dann einfach Grenzen, wo Projekte ohne bestimmte Summen wirtschaftlich einfach nicht mehr funktionieren. Da müssen dann alle Beteiligten gemeinsam Lösungen finden. Letztlich wird es wohl dazu führen, dass mit gleichem Geld weniger Programm beauftragt werden kann.

Sie arbeiten an jedem Ihrer Projekte auch zumindest als Dramaturgin oft als Drehbuchautorin mit. Welcher Teil der Arbeit befriedigt Sie am meisten?

GABRIELA SPERL: Ich bin Produzentin geworden, damit die Bücher so verfilmt werden, wie ich es für richtig halte. Das heißt, ich war schon immer das, was man heute Creator oder Showrunner nennt, weil wenn man ein Buch ganz in andere Hände gibt, wird einem, ehe man sich versieht, vieles wieder rausgestrichen. Mit verschiedensten Argumenten wie, das ist zu politisch, das will der Sender nicht, das ist zu teuer, das interessiert den Zuschauer nicht, das ist zu krass. Bei "Dr Schwarz und Dr Martin" und "Liebe und weitere Katastrophen" war das einfach. Da haben vor allem Bernd Burgemeister, Senta Berger, Friedrich von Thun und Bernd Fischerauer und die Redaktion gemeinsam mich und das Werk beschützt. Aber einige Jahre später gab es eine ganz andere Produktion, da war alles anders: Da hab ich als Autor:in hinterher den Film gesehen und mich gefragt, was ist denn das? Das hab ich doch so weder geschrieben noch gewollt. So bin ich vom Schreiben zum Produzieren gekommen: Bücher und ihre Essenz kann man nur beschützen, wenn man kreativ eingreifen und entscheiden kann.

Muss die Produzentin Gabriela Sperl, der Autorin Gabriela Sperl manchmal sagen, so geht es aber nicht?

GABRIELA SPERL: Ja, leider. Grauenvoll! Wenn der Herstellungsleiter sagt, was nicht geht, weil es überhaupt nicht zu bezahlen ist, muss die Produzentin zur Autorin sagen, "kill your babies". Das ist immer ein anstrengender Kampf. Auch wenn man nicht Autor:in ist und bei anderen Büchern ins Budget "runterkommen" muss.

Sie haben auch auf Senderseite in sehr verantwortungsvoller Position gearbeitet, war das erfüllender, weil Sie mehr greenlighten konnten?

GABRIELA SPERL: Ich bekam vom Markt viele Sachen angeboten und konnte auswählen, das war toll. Als Produzentin kann ich ganz gezielt den Stoff bestimmen, den ich unbedingt machen will. Beim BR hatte ich einen Vertrag, in dem festgelegt war, dass ich zu Marktpreisen auch als Autorin arbeiten durfte. Man hat damals ja versucht, mich in die Ecke von Doris Heinze zu schieben, aber ich konnte dann immer auf meinen Vertrag verweisen. Aber natürlich hatte ich in der Festanstellung in leitender Funktion beim BR ganz andere Aufgaben als Schreiben, das waren nicht zu vereinbarende Prozesse. Und Interessenskollisionen. Darum habe ich dann nach fünf Jahren die Seiten zurückgewechselt, auf die Gefahr hin, dass ich, wie einige meinten, unter der Brücke lande, wenn ich so einen Posten aufgebe. Aber das ist dann ja zum Glück nicht passiert. Dafür haben dann zunächst mal "Teamworx", Jo Baier und Carl Bergengruen mit "Stauffenberg" "gesorgt".

Vermissen Sie manchmal den Einfluss, den Sie als Redaktionsleiterin hatten?

GABRIELA SPERL: Nein. Es war eine tolle Phase, dann kam eine neue. Mein Einfluss in der Breite war dort vielleicht größer. Ich hatte im bestimmten Umfang die Macht, Filme zu beauftragen. Heute bin ich freier, meine Arbeit zu gestalten. Und brauche Partner, die an meine Ideen glauben. Quotenerfolge helfen dabei mehr als Preise. Das ist einfach so. Aber Preise adeln immer ein Projekt.

Sie haben viele Jahre mit Nico Hofmann und Teamworx bzw. UFA zusammen gearbeitet, und jetzt mit Wiedemann & Berg. Sind das Brüder im Geiste oder ist das ein notwendiges Back-End, um sich auch inhaltlich auf die Projekte zu konzentrieren?

GABRIELA SPERL: So eine enge Zusammenarbeit ist immer viel mehr als ein notwendiges Back-End. Es muss eine Soulmate-Konstellation sein. Ich alleine bin ohne Partner,:innen ohne Unterstützer:innen nicht "lebensfähig". Ich brauche ein Umfeld - sowohl auf Sender- wie auf Produktionsseite -, bei dem ich das Gefühl habe, das sind Menschen, die mir ihr Vertrauen schenken, mich begleiten, mit meiner manchmal doch komplizierten und anstrengenden Art umgehen können und die Filme genauso unbedingt wollen wie ich. Weil sie die Inhalte lieben. Auch wenn wir uns mal in die Haare gekriegt haben, hatte ich bei Bernd Burgemeister, später bei Nico und bei Quirin und Max immer die Freiheit, meine Filme zu gestalten und tolle Sparringpartner. Und ich hatte auch immer wunderbare, enge Partner:innen neben mir: Sophie von Uslar, Uwe Schott, Miriam Klein und Solmaz Sohrabi. Ein weiterer großer Unterstützer war und ist immer Jan Mojto, der sich auch immer sehr stark für meine oft politischen Themen interessierte und diese immer gefördert hat. Solche Unterstützer:innen hatte und habe ich immer auch auf Senderseite, die lange Entwicklungen mittragen und auch Umwege mitgehen, weil es immer dauert, damit es wirklich gut wird. Ohne deren Vertrauen und Glauben an mich wären meine Filme nie entstanden. Allerdings ist meine Erfahrung auch, dass wenn man mit einer Idee sofort und ohne Widerspruch angenommen wird, etwas falsch läuft. Kritisches Hinterfragen durch andere ist immer gut und für mich selber wichtig, um ein Projekt zu schärfen, es besser zu machen.

Dass Sie und Nico Hofmann jeweils an verschiedenen "Wirecard"-Projekten arbeiteten, führte aber zu keinem Zerwürfnis?

GABRIELA SPERL: Überhaupt nicht. Er hat uns umgehend gratuliert. Es gibt einfach Themen, die vom Himmel fallen und dann einfach hot sind. Ich hatte den Vorteil, dass ich bereits bevor es zum großen Knall bei Wirecard kam, Markus Braun kennengelernt hatte und immer dachte, ich muss den befragen, wie er eigentlich sein Geld verdient. In unserer Doku haben wir die Seite der Opfer beleuchtet, und jetzt machen wir für Sky die Serie, in der wir erzählen, wieso es 20 Jahre so gut laufen konnte. Und wieso auf Seiten des Staates trotz so vieler Anzeigen und Hinweise keiner reagiert hat. Dafür muss es Gründe geben. Die Geschichte ist unvorstellbar: die kann sich kein:e Autor:in ausdenken ...

"ZERV" war, wenn man so will Ihr erster Beitrag zum aktuellen Serienboom. Jetzt geht es mit "Wirecard" und "Herrhausen" weiter. Kommt dieser Bedarf nach Serien Ihrer Art zu arbeiten nicht besonders entgegen?

GABRIELA SPERL: Ja. Das war schon am Anfang so. "Dr, Schwarz und Dr, Martin" waren zwei Staffeln à 4x90. Bei "Tannbach" haben wir das auch gemacht, mit zwei Staffeln à 3x90. Und "Preis der Freiheit" war auch so ein Großprojekt: 3x90 bzw 6x45. Diese Welten kann man nur episch, in großen dramatischen Bögen erzählen. Ich hätte mir gewünscht, dass es so ein Umfeld auch bei Helen, Fred und Ted" gegeben hätte. Da gab es ein Serien-Treatment. Das war damals zwar komödiantisch, aber dann doch so edgy, da sind viele Zuschauer, denen wir den Spiegel vorgehalten haben, mittendrin ausgestiegen. Es geht also dann auch immer um Quote.

Was sind Filme oder Projekte, auf die Sie besonders stolz sind?

GABRIELA SPERL: Das kann ich so nicht sagen: Aktuell sind natürlich die "Wirecard"-Dokumentation und "ZERV" ganz weit oben. Bei "ZERV" haben Dustin Loose, die Autor:innen, die Schauspieler:innen, allen voran Nadja Uhl und Fabian Hinrichs und das gesamte Team haben während Corona einen großartigen Job gemacht, obwohl es allen an die Substanz ging. Es war mein bisher schwierigstes Projekt, auch finanziell für W&B und mich. Deswegen freuen wir uns sehr über den Erfolg linear und in der Mediathek und kämpfen um eine Fortsetzung, "Love Europe" war ein ganz tolles Projekt, das sehr komplex war und bei dem ich froh war, dass mich das ZDF, ARTE und der FFF so unterstützt haben. Ich dachte, das ist ein Projekt, das die ganze Welt haben will, aber die Realität war anders. Da bin ich stolz, dass wir es dann mit zehn Nachwuchs-Regisseur:innen aus ganz Europa doch noch machen konnten.

Was ist Ihnen besonders geglückt? Was ist Ihnen nicht gelungen?

GABRIELA SPERL: "NSU" und die beiden "Operation Zucker"-Filme sind sicherlich Leuchttürme, auch weil sie so erratisch, so eigen sind, durch die gemeinsame kreative Qualität und Kraft aller Beteiligten. Völlig untergegangen ist hingegen in den späten Neunzigern die Serie "Die Aubergers". Das war für mich der Punkt, an dem ich Produzentin werden wollte, weil von dem, was ich beabsichtig hatte, wenig bis nichts übrig geblieben ist. Das sind Momente des Scheiterns, die man aber braucht, um sich weiterzuentwickeln.

Gibt es noch den einen Stoff, den Sie bis heute nicht geschafft haben, aber unbedingt noch umsetzen wollen?

GABRIELA SPERL: Das ist eine Geschichte, die auf dem Bestseller "Die Rattenlinie" von Philippe Sands beruht. Es geht darum, wie viele hohe Nazis mit Hilfe der Kirche und neuen Legenden nach dem Krieg fliehen konnten. Da stellt sich einem auch schnell die Frage, wie kann es ein, dass bei den Nürnberger Prozessen zwar einige wenige führende Nazis hingerichtet wurden, aber andere, zwei Jahre später schon, entweder entkommen konnten oder sogar wieder eingestellt wurden als Spione, weil der Feind plötzlich der Russe war. Das ist ein Stoff, für den ich brenne. Den muss ich einfach machen.

Woran arbeiten Sie gerade?

GABRIELA SPERL: Aktuell arbeiten wir mit Pia Strietmann als Regisseurin intensiv an der Vorbereitung und der Machbarkeit von "Herrhausen" für die Degeto mit Claudia Luzius und Christoph Pellander, den RBB mit Kerstin Freels und Martina Zöllner und den HR mit Patricia Vasapollo und Jörg Himstedt, Mit der HFF-Absolventin Merle Grimme drehen wir mit dem ZDF, der HFF, dem FFF und dem MBB ein crossmediales Hybrid-Projekt über Diskriminierung, Rassismus und Sexismus. Miriam Klein, mit der ich "Love Europe" und "ZERV" gemacht habe, und ich produzieren das gemeinsam. Lucia Haslauer ist unsere Senderpartnerin. Thematisch geht es bei "Clashing Differences" um eine Gruppe von Feministinnen und Aktivistinnen, die sich zunächst einmal gegenseitig bekämpfen und all das, wofür sie einstehen ad absurdum führen, ehe sie sich zusammenraufen. Und für nächstes Jahr schreiben wir an den Seirenbüchern für unsere Partner bei Sky; Nils Hartmann, Julia Jaensch und Frank Jastfelder: "Wirecard oder der kälteste Punkt im Universum".

Sie waren und sind in Ihrer Laufbahn besonders produktiv: Was hält Gabriela Sperl am Laufen? Was ist Ihr Motor?

GABRIELA SPERL: Es ist der Drang, Dinge zu hinterfragen, die sich mit der Aktualität stoßen. Wir sind zurück in den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges, ein Angriffskrieg findet neben uns statt. Wie konnte das jemals wieder passieren? Genocide, crimes against humanity, die Teilung der Welt in Ost und West, das war in Europa doch nach 1989 undenkbar geworden. Und dann führen diese verstörenden Fragen direkt in die Vergangenheit: Was ist da schiefgelaufen und warum? Und die Suche nach Gründen führt direkt in die Zeit des Mauerfalls, zu "Herrhausen" und weiter zurück in die Nachkriegszeit. Immer wieder öffnen sich hochspannende, dramatische Fenster in abgründige Welten. Es betrifft uns alle und wir stehen mitten drin. Es ist ein großes Privileg, darüber immer wieder erzählen zu können.

Das Interview führten Ulrich Höcherl und Frank Heine