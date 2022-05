Alec Baldwin mit neuer Produktionsfirma

Zusammen mit dem Schauspieler und Produzenten Anjul Nigam hat Alec Baldwin die Produktionsfirma Persona Entertainment gegründet. Ihr erstes Projekt, in dem Baldwin auch die Hauptrolle spielen wird, wird auf dem Marché du Film in Cannes angeboten.

Zusammen mit dem Schauspieler und Produzenten Anjul Nigam hat Alec Baldwin die Produktionsfirma Persona Entertainment gegründet. Das berichtet "Deadline.com". Baldwin und Nigam hatten auch schon bei dem Western "Rust" als Produzenten fungiert, bei dem es im Oktober vergangenen Jahres zu einem tödlichen Unfall gekommen war; Kamerafrau Halyna Hutchins wurde durch einen Schuss, Drehbuchautor und Regisseur Joel Souza verletzt (wir berichteten).

Wie "Deadline.com" berichtet, wird Baldwins Produktionsfirma El Dorado Pictures, u.a. eine der Produktionsfirmen von "Rust", künftig nicht mehr an Film- und TV-Projekten arbeiten, sondern sich u.a. auf Podcasts konzentrieren.

Zur Gründung von Persona Entertainment sagt Alec Baldwin: "Seit Jahren habe ich schon das Vergnügen, mit Anjul Nigam gemeinsam zu produzieren. Er bringt eine seltene Kombination von Fähigkeiten mit, die den Produktionsprozess voranbringen und die zu etwas führen, von dem ich stolz bin, ein Teil davon zu sein."

Das erste Projekt des neuen Unternehmens steht auch schon fest. Nach eigenem Drehbuch wird Benjamin Tomson den Psychothriller "False Awakening" inszenieren. Baldwin wird darin einen Psychologen spielen, der eine Mann betreut, dessen schlafraubende Alpträume sich immer mehr mit dem wahren Leben vermischen. Um zu verhindern, dass sein Patient immer mehr in eine Psychose hineingerät, zwingt der von Baldwin gespielte Psychologe ihn, alle Kräfte zu mobilisieren, um sich mit seiner Vergangenheit auseinander zu setzen.

Baldwin wird bei "False Awakening" als Executive Producer fungieren, Nigam, der auch eine kleine Nebenrolle übernehmen wird, zusammen mit Robert Menzies als Produzent. Weltvertrieb Amp International wird das Projekt, das noch in diesem Sommer in den USA gedreht werden soll, auf dem in der kommenden Woche beginnenden Marché du Film in Cannes vorstellen.