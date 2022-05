Kaufcharts: Alte Bekannte und ein tschechischer Film

Auch in Kalenderwoche 18 gab es kein Vorbeikommen an "Spider-Man: No Way Home". Der Sony-Titel belegt weiterhin die ersten Plätze in den DVD- und Blu-ray-Kaufcharts. Und übrigens: "Spider-Man" war auch dafür mit verantwortlich, dass Sony Pictures Home Entertainment laut Konzernbilanz der Mutterfirma im zurückliegenden Quartal einen weltweiten Umsatz von 322 Mio. Dollar (plus 131 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum) erzielte. Und dies, obwohl "Spider-Man" im Berichtszeitraum nur in die digitale Distribution geschickt worden war. Der DVD/Blu-ray-Start erfolgte erst am 12. April.

Im Blu-ray-Segment folgt auf "Spider-Man" erneut das "Scream"-Sequel. "Dune" schiebt sich von der Zwölf auf die Drei. Danach zwei Neuzugänge: Auf Rang vier zeigt sich mit "Attack on Titan" (4. Staffel, Episoden 9-16) ein weiteres Anime-Produkt des Labels Kazé. Weniger zu erwarten war der hohe Einstieg der tschechischen Produktion "The Painted Bird", der in erlesenen Schwarzweiß-Bildern die grausame Natur des Menschen erkundet: Platz fünf.

Im DVD-Ranking von GfK Entertainment folgt auf "Spider-Man" die Komödie "Sing - Die Show deines Lebens". Position drei geht an "Scream".

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf