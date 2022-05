Kinobesucherzahlen in EU/UK 2021 noch weit unter Vor-Pandemie-Niveau

Im Vorfeld des in der kommenden Woche beginnenden Marché du Film hat die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle ihren Bericht zu den Kinozahlen in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich für das Jahr 2021 vorgelegt.

"2021 war ein weiteres schwieriges Jahr für den Kinobetrieb in Europa", mit diesen Worten beginnt die Pressemitteilung der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle anlässlich der Vorstellung des Berichts "FOCUS - World Film Market Trends". Dieser wird traditionell anlässlich des in der kommenden Woche beginnenden Marché du Film in Cannes erstellt.

Darin wird festgestellt, dass die europäischen Kinomärkte bei der Rückkehr auf Vor-Pandemie-Niveau nur langsame Fortschritte gemacht haben. Dies sei auf Faktoren wie die anhaltenden Schließungen von Kinos insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2021, die negativen Auswirkungen von Kapazitätsbegrenzungen, eine mögliche Zurückhaltung beim Publikum, wieder ins Kino zu gehen sowie die unterschiedliche Stärke lokaler Filme zurückzuführen.

So stieg die Zahl der Kinobesucher in der EU und im Vereinigten Königreich 2021 mit 394 Mio. gegenüber 2020 zwar um 31,5 Prozent an, lag aber dennoch lediglich bei 40 Prozent des Durchschnitts der Vor-Pandemie-Jahre 2017 bis 2019. Das Bruttoeinspielergebnis stieg im Jahresvergleich zwar um 38,2 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro an, liegt aber bei lediglich 42 Prozent des Ergebnisses von vor der Pandemie.

Als Folge der sehr unterschiedlich starken Einbrüchen in den jeweiligen Märkten im Jahr 2020 stellt der Bericht auch erhebliche Unterschiede in der Entwicklung der Einspielergebnisse im vergangenen Jahr fest. So stiegen die Gesamtbesucherzahlen in 17 der 27 Länder (EU+UK), aus denen Daten vorlagen, in acht gingen sie zurück, in zwei lagen sie in etwa auf Vorjahresniveau. Das stärkste Plus im Vergleich zu 2020 wurde in Bulgarien (90,9 Prozent), gefolgt von Kroatien (77,1 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (68,2 Prozent) verzeichnet, die größten Einbußen in Estland (23 Prozent), den Niederlanden (14,5 Prozent) und der Slowakei (13,8 Prozent). In etwa auf Vorjahresniveau lagen die Besucherzahlen im vergangenen Jahr in Dänemark (minus zwei Prozent) und Griechenland (minus 2,2 Prozent).

Nach einem - dem Fehlen der US-Blockbuster gedankten - Rekordhoch von 39,5 Prozent im Jahr 2020 ging der Marktanteil europäischer Filme in der EU und UK im vergangenen Jahr nach der Rückkehr der US-Blockbuster auf 26,5 Prozent - einen Wert im "normalen Bereich", so der Bericht - zurück. Gleichzeitig stieg der Marktanteil der US-Produktionen von einem Rekordtief von 49,5 Prozent auf 58,6 Prozent. Den höchsten Marktanteil heimischer Produktionen erreichten das Vereinigte Königreich und Tschechien mit jeweils 42 Prozent. Die Zahl der verkauften Eintrittskarten für europäische bzw. US-Filme lag mit 104 Mio. bzw. 230 Mio. deutlich unter den Durchschnittswerten von vor der Pandemie von 271 bzw. 644 Mio.

Erfolgreichster Film in den Kinos der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs war Keine Zeit zu sterben" (34,4 Mio. Besucher), gefolgt von Spider-Man: No Way Home" (26,8 Mio. Besucher) und Dune" (14,3 Mio. Besucher).

Für die im Jahr 2020 aufgrund der Lockdownmaßnahmen teilweise zum Stillstand gekommenen Filmproduktion weist die Studie der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle für 2021 Werte auf Vor-Pandemie-Niveau aus. Insgesamt seien 2021 in der EU und im Vereinigten Königreich 1.836 Spielfilme produziert worden. Der Rekordwert aus dem Jahr 2019 wurde mit diesem "dritthöchsten in der jüngeren Geschichte verzeichneten Wert" zwar um knapp neun Prozent verfehlt, der Wert des Jahres 2020 aber um 30 Prozent übertroffen.