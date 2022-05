AMC sieht sich klar auf Erholungskurs

Vom beeindruckenden US-Start von Doctor Strange in the Multiverse of Madness" konnten die Anteile des Kinogiganten AMC zunächst nicht recht profitieren. Tatsächlich war der Börsenkurs am Tag der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse um gut neun Prozent gefallen, auch am Folgetag ging es um fast sechs Prozent abwärts, zuletzt bewegte sich der Kurs unterhalb von zwölf Dollar. Und CEO Adam Aron äußerte sich beim Bilanzgespräch erstmals auch ein wenig negativ über das Verhältnis zwischen dem Konzern und einigen der rund vier Millionen Anteilseigner - denn obwohl der Löwenanteil der via Social Media an den Konzern bzw. ihn persönlich gerichteten Kommentare konstruktiv sei, gebe es doch auch solche, die feindselig seien oder sogar Drohungen beinhalteten.

Dennoch betonte Aron - dessen Umgang mit den Kleinstanlegern innerhalb der Branchen als geradezu wegweisend und mustergültig gilt - eher die positive Seite. Man nehme mit große Freude zur Kenntnis, wie engagiert sich die Anleger zeigten. "Ein so breit gefächertes Unternehmen wie AMC zu leiten, ist mehr Kunst als Wissenschaft", erklärte Aron, der versicherte, dass man unablässig dabei sei, den klügsten Kurs auszuloten. "Zeitweises Schweigen sollte nicht als Passivität fehlgedeutet werden."

Mit Blick auf die Marktentwicklung zeigte sich Aron zuversichtlich, dass man 2022 auf das Zweifache des Boxoffice aus 2021 zusteuere - und dass man sich im vierten Quartal (endlich) wieder Ergebnissen aus Zeiten vor der Pandemie wenigstens annähern würde. Und auch zum Verhältnis zu Streamern wie Netflix, Apple oder Amazon äußerte sich Aron beim Bilanzgespräch - und betonte, dass man nach wie vor absolut daran interessiert sei, einige ihrer größeren Produktionen auf die Leinwände zu holen; dass dies aber nur auf eine Art geschehen könne, dass das Verhältnis zu den traditionellen Partner in der Filmindustrie respektiere. "Es kann dafür keine eigenen Regeln geben", so Aron. Mit anderen Worten: Ein gewisses Exklusivfenster müsse gewährleistet sein. Der bereits angekündigte Einstieg in das Retail-Geschäft mit Popcorn soll übrigens bis Ende des Jahres vollzogen sein.

Damit aber zu den Quartalszahlen: Unter dem Strich konnte AMC seine Gesamtumsätze im ersten Quartal auf 785,7 Mio. Dollar steigern, mehr als das Fünffache der 148,3 Mio. Dollar, die man noch im ersten Quartal 2021 verzeichnet hatte. Der Nettoverlust sank in diesem Zeitraum von 567,2 auf 337,4 Mio. Dollar, das angepasste EBITDA verbesserte sich um rund 233 Mio. Dollar auf ein Minus von nur noch 61,7 Mio. Dollar. In Sachen Liquidität stand AMC mit knapp 1,4 Mrd. Dollar Ende März sogar ausgezeichnet da.

"Unsere jüngsten Ergebnisse stehen für das stärkste AMC-Quartal binnen zwei Jahren, wir befinden uns weiterhin auf einem klaren Erholungskurs aus der pandemischen Situation", so Aron, unter anderem habe sich das EBITDA um fast 80 Prozent innerhalb eines Jahres verbessert. Der Erfolg jüngster Hits - darunter der Start von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" lasse keinen Zweifel an der anhaltenden Attraktivität des Kinogeschäfts. "Wenn Hollywood Filme startet, die die Menschen sehen wollen, strömen sie in die Kinos, an den Ort, für den diese Filme entstanden sind." Mit Blick nach vorne verwies Aron auf eine "aufregende" Slate an Neustarts; mit "Avatar: The Way of Water" steuere 2022 gegen Ende des Jahres auf einen absoluten Höhepunkt zu.