Annika Pinske nimmt an EFP-Programm "Europe! Voices of Women in Film" teil

Im Rahmen des Programms "Europe! Voices of Women in Film", das die European Film Promotion zusammen mit dem Sydney Film Festival (8. bis 19. Juni) zum siebten Mal veranstaltet, bekommen zehn europäische Filmemacherinnen die Möglichkeit, ihre Filme zu präsentieren. Aus Deutschland dabei: Annika Pinske mit ihrem Debütfilm Alle reden übers Wetter".

Wie die EFP heute mitteilt, wird das Programm in diesem Jahr in hybrider Form abgehalten. So werden vier Teilnehmerinnen - Antonia Campbell-Hughes ("It Is In Us All"), Alina Grigore ("Blue Moon), Tea Lindeburg ("As In Heaven") und Eva Vitija (Loving Highsmith") - ihre Filme vor Ort präsentieren. Im Rahmen der in Zusammenarbeit mit dem European Women's Audiovisual Network organisierten "EWA Talks" werden neben Pinske, Bianca Stigter ("Three Minutes - A Lenghtening"), Tijana Zinajic ("Bitch, a Dergatory Team for a Woman", Lovisa Siren ("Maya Nilo"), Laura Samani ("Small Body") und Alli Haapasalo ("Girl Picture") virtuell vorstellen.

Zur Auswahl der Filme sagt EFP-Geschäftsführerin Sonja Heinen: "Die Auswahl der Filme beeindruckt mit der Verschiedenheit der Protagonisten, Geschichten, Perspektiven und Ambitionen sowie einem breiten Spektrum filmischem Vorgehens."

Weitere Informationen zu den Filmen unter www.efp-online.com.