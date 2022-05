Prime-Video-Start von "Damaged Goods" steht fest

Ab dem 11. Juli gibt es die deutsche Dramedy-Serie "Damaged Goods" auf Amazon Prime Video. Es geht um die Freundschaft einer Münchner Chaos-Clique von Endzwanzigern mit Sophie Passmann, Tim Oliver Schultz, Leonie Brill, Zeynep Bozbay und Antonije Stankovic. Alle acht Episoden des Amazon Originals stehen dann auf dem Streamingdienst in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Zur genauen Handlung: Von ihren Eltern vor 15 Jahren als missmutige Teenager zur Gruppentherapie verdonnert, hält die Clique aus Nola (Sophie Passmann), Mads (Tim Oliver Schultz), Hennie (Leonie Brill), Tia (Zeynep Bozbay) und Hugo (Antonije Stankovic) noch heute in allen Höhen und Tiefen des Lebens zusammen. Doch während sie sich durch Herzschmerz, Existenzängste und andere Widrigkeiten des Lebens helfen, liegen sie im Clinch mit ihrem eigenen Erwachsenwerden. Nola fliegt von der Uni und muss sich einen Bafög-Ersatz und ein neues Ventil für ihre Hobby-Psychologie suchen. Hennie ist Businessfrau und hat einen Freund, doch als ihr Kinderwunsch plötzlich Thema wird, leidet auch ihr stabiler Lebensentwurf. Tia sucht nach einer eigenen Identität als Künstlerin, was sich zwischen ihrer dauerpositiven Hippie-Großmutter (Michaela May) und den eigenen Vermeidungsstrategien als gar nicht so leicht gestaltet.

Regie bei "Damaged Goods" führt Anna-Katharina Maier, Headautor ist Jonas Bock. Die Serie wird produziert von Westside Filmproduktion (Tina Kringer und Christian Becker) für Prime Video.