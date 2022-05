Einschaltquoten: "In aller Freundschaft" zieht an "Die Kanzlei" vorbei

Die ARD-Serie "In aller Freundschaft" war gestern das einzige fiktionale Programm mit mehr als vier Millionen Zuschauern. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" das beliebteste Programm in der Primetime.

Lagen die beiden ARD-Serien Die Kanzlei" und In aller Freundschaft" vor einer Woche bei der Reichweite noch gleichauf, so lag die Krankenhausserie gestern mit 4,04 Mio. Zuschauern (MA: 15 Prozent) in der Publikumsgunst vor der Anwaltsserie (3,84 Mio. Zuschauer / MA: 14,7 Prozent). Die "Tagesschau" hatte zuvor mit 4,38 Mio. Zuschauern (MA: 17,7 Prozent) die größte Reichweite des gestrigen Tages erzielt gehabt. Das ZDF startete mit der "ZDFzeit"-Dokumentation "Nelson Müller: Der Zucker-Kompass" (2,28 Mio. Zuschauer / MA: 8,7 Prozent) in die gestrige Primetime; das Magazin "frontal" kam im Anschluss daran auf 2,23 Mio. Zuschauer (MA: 8,3 Prozent).

Platz eins in der Primetime bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich gestern erneut die ProSieben-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben", die mit 14,7 Prozent allerdings rund drei Prozentpunkte unter ihrem Staffelbestwert aus der Vorwoche lag. Rund eineinhalb Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche zulegen konnte hingegen das RTL-Format "Bauer sucht Frau International", die mit 10,4 Prozent wieder einen zweistelligen Marktanteil erzielen konnte.

Die "ZDFzeit: Nelson Müller: Der Zucker-Kompass" kam gestern auf einen 14/49-Marktanteil von 9,3 Prozent, für die ARD-Serien "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" standen in dieser Zielgruppe 5,9 und 7,1 Prozent zu Buche.

Auf einen 14/49-Marktanteil von 8,2 Prozent kam gestern Abend die Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" - ein Minus von knapp eineinhalb Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Zwei Folgen der Sat1-Crimeserie "Navy CIS: Hawaii" verzeichneten gestern Abend in dieser Zielgruppe Marktanteile von sechs und 6,3 Prozent; ebenfalls 6,3 Prozent standen für die RTLZWEI-Sozialreportage "Armes Deutschland - Deine Kinder" zu Buche. Auf 5,5 Prozent kam der Thriller Ein riskanter Plan" bei Kabel eins.