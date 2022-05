Liam Neeson sucht wieder Kontakt zu seinen Kindern

In dem Thriller "Thug", der ihn wieder mit Regisseur Hans Petter Moland zusammenführt, spielt Liam Neeson ein älteres Mitglied der San Pedro Gang, das wieder Kontakt zu seinen Kindern sucht, aber von der Unterwelt nicht losgelassen wird. Das Projekt wird auf dem Marché du Film in Cannes präsentiert.

Nach einem Drehbuch von Tony Gayton inszeniert Hans Petter Moland voraussichtlich ab Oktober in Los Angeles den Thriller "Thug". Wie "Deadline.com" berichtet, soll Liam Neeson, der von Hans Petter Moland bereits 2019 in dem Actiondrama Hard Powder" in Szene gesetzt worden war, die Hauptrolle übernehmen.

Neeson spielt demnach in "Thug" ein älteres Mitglied der berüchtigten San Pedro Gang, das versucht, wieder Kontakt zu seinen Kindern aufzunehmen Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen. Ein schwieriges Unterfangen, denn die kriminelle Unterwelt will ihn nicht loslassen.

Produziert wird "Thug" von Warren Goz und Eric Gold (Sculptor Media), Roger Birnbaum und Michael Besman (Electromagnetic Productions) sowie James Masciello (Force Majeure).

Produzent Warren Goz sagt über das Projekt: "Wir sind begeistert, dass wir wieder mit Liam zusammenarbeiten, mit dem wir bei 'The Marksman' unglaublich gute Erfahrungen gemacht haben, sowohl aus persönlicher, als auch aus kreativer und kommerzieller Sicht. Wir sind auch begeistert, mit Hans zusammenzuarbeiten, der schnell als einer der besten Regisseure wahrgenommen wurde. Wir freuen uns auch sehr auf die Zusammenarbeit mit Roger und Michael, die fabelhafte kreative und wirtschaftliche Erfolge vorweisen können."

Den internationalen Vertrieb des Thrillers, der von CAA Media Finance finanziert und innerhalb der USA vertrieben wird, übernimmt Mossbank, die das Projekt in der kommenden Woche auf dem Marché du Film in Cannes vorstellen wird.