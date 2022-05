Foto des Tages: 30-jähriges Jubiläum für UFA Serial Drama Produktion "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TV

Auf den Tag genau vor 30 Jahren lief die erste Folge von"Gute Zeiten, schlechte Zeiten", Deutschlands Daily Nr. 1, bei RTL. Seitdem flimmerten 7508 Episoden mit rund 3200 Stunden Spielzeit über die Fernsehbildschirme der millionenstarken Fancommunity. Mit Stolz schauen UFA Serial Drama und RTL auf diesen Meilenstein und feierten ihn am gestrigen Abend gebührend mit einem großen Event. Anlässlich des Jubiläums läuft am 12. Mai ab 19:40 Uhr der große Jubiläumsabend: Zunächst strahlt RTL die von UFA Serial Drama produzierte Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge aus, anschließend folgt die Best-of-Sendung "30 Jahre GZSZ - Das große Jubiläum" der UFA Show & Factual um 21:30 Uhr. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Markus Brunnemann (Geschäftsführer UFA Serial Drama), Nico Hofmann (CEO UFA), Dr. Dietmar Woidke (Ministerpräsident des Landes Brandenburg), Petra Kolle (Produzentin GZSZ), Ulrike Frank (Schauspielerin), Wolfgang Bahro (Schauspieler), Dominique Moro (Creative Producerin, künftige Produzentin GZSZ), Mike Schubert (Oberbürgermeister von Potsdam), Joachim Kosack (Geschäftsführer UFA und UFA Serial Drama). Foto: UFA Serial Drama / Florian Reick (PR-Veröffentlichung)