Netflix-Wochencharts: "Rumspringa"-Achtungserfolg & "365 Days"-Flaute

Die Lust auf die "365 Days"-Fortsetzung ist weltweit auf Netflix wahnsinnig schnell erloschen. So lohnt sich ein Seitenblick auf die deutsche Komödie "Rumspringa" von Constantin Film, die in den weltweiten Charts auftaucht.

So groß das weltweite Interesse in den ersten fünf Tagen für die Softcore-Fortsetzung "365 Days: This Day" mit fast 78 Millionen Stunden Sehzeit auf Netflix auch war, so spektakulär ist nun der Absturz in der zweiten Woche vom 2. bis 8. Mai auf nur noch 27,53 Millionen Stunden. Im Filmbereich gibt es spannendere Geschichten, zum Beispiel den ersten Netflix-Film von "Lupin"-Star Omar Sy, "Ein Mordsteam ermittelt wieder" (aka "The Takedown"). Das Buddy-Cop-Movie unserer französischen Nachbarn landet zwar auf Platz eins der nicht-englischsprachigen Filmcharts. 27 Millionen Stunden an den ersten drei Tagen sind jetzt aber auch nicht gerade umwerfend bei solch einem großen Namen. Es zeigt sich, dass Omar Sy nicht in allem gleich gut funktioniert oder zieht.

Aus deutscher Perspektive recht spannend ist die Komödie "Rumspringa - Ein Amish in Berlin" von der Constantin Film, die es seit dem 29. April weltweit auf Netflix gibt. Der Film über einen jungen Amish, den es ins Hipster-Berlin verschlägt, mit Timur Bartels, Jonas Holdenrieder, Tijan Marei und Gizem Emre in den tragenden Rollen, taucht tatsächlich auf Platz fünf der weltweiten nicht-englischsprachigen Filmcharts auf. Die gut sechs Millionen Sehstunden sind ein Achtungserfolg. In elf, überwiegend europäischen Ländern schaffte es "Rumspringa" in die Wochencharts, ohne einmal ganz nach oben zu kommen.

In den deutschen Wochencharts bei den Filmen kam "Rumspringa" sogar auf Platz vier, noch vor "Aquaman", aber hinter "Ein Mordsteam ermittelt wieder", das den ersten Platz belegt, "365 Days: This Day" und "Jarhead 2". Auf Platz zehn hält sich übrigens noch der Constantin-Hit "Fack ju Göhte 3" respektabel in seiner vierten Woche. Bei den Serien schauen die Deutschen zum zweiten Mal in Folge am liebsten die kolumbianische Serie "Herzschlag" (aka "The Marked Heart"). Auf Platz zwei steht das Finale von "Ozark", gefolgt von "The Royals".

Weltweit kommt die kolumbianische Serie "Herzschlag" in ihrer dritten Woche mit weiteren 48,55 Millionen Stunden auf insgesamt fabelhafte 201,85 Millionen Stunden. Damit ist es nicht nur klar das stärkste nicht-englischsprachige Format der vergangenen Woche, sondern auch kurz davor, in die nicht-englischsprachigen Allzeit-Serien-Top-Ten einzuziehen. Mindestens aber wird kommende Woche der zweite Teil von "Lupin" passiert, der bekanntlich in seinen ersten vier Wochen 214 Millionen Stunden sammelte. Man sieht schon: Über die kolumbianischen Serien wird wenig gesprochen, aber sie bilden ein elementares Rückgrat von Netflix und erfreuen sich auch in Deutschland einer immer größer werdenden Beliebtheit.

Derweil hat sich das "Ozark"-Finale in seiner zweiten kompletten Woche über die magische 100-Millionen-Stunden-Marke geschraubt und belegt deutlich Platz eins bei den englischsprachigen Seriencharts. Aber ehrlich gesagt ist das Format trotzdem weit davon entfernt, auf Rekordjagd zu sein. Ab 18. Mai startet die dritte Staffel "Wer hat Sara ermordet?" und am 27. Mai die erste Hälfte der finalen "Stranger Things"-Staffel. Dann wird es wieder spannender in den Netflix-Wochencharts. Wobei es jetzt auch erste interessante Anzeichen in der "New York Times" dafür gibt, dass das werbefinanzierte und damit günstigere Netflix-Abonnement bereits im vierten Quartal 2022 eingeführt werden könnte.