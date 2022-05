US-Deal: Discovery landet bei Roku

US-User des Roku Channels können jetzt auch auf Discovery+ zugreifen. Der Mediaplayer-Hersteller und Plattformbetreiber vereinbarte mit Warner Bros. Discovery, dass Nutzer sowohl die werbefreie Variante für 6,99 Dollar, als auch die werbeunterstützte Option für 4,99 Dollar direkt über den Roku-Channel abonnieren können. Das Angebot steht zunächst nur in den USA zur Verfügung.

Der Mitteilung zufolge besteht das Discovery+-Angebot aus 70.000 Einzelepisoden. Discovery steht vor allem für Non-Fiction-Inhalte von Sendermarken wie HGTV, Food Network, TLC, Travel Channel, Discovery Channel, Animal Planet, The History Channel oder Magnolia Network. Dazu kommen mehr als 200 Discovery+-Originals.

"Der Start von Discovery+ auf dem Roku Channel macht es unseren Nutzern leicht, auf diese fesselnden Inhalte zuzugreifen, und ermöglicht es Discovery gleichzeitig, über den Roku Channel ein größeres Publikum zu erreichen", erklärte Rob Holmes, Vice President Programming bei Roku. "Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Roku, einem geschätzten Partner, zu vertiefen und den Zugang zu discovery+ auf der Roku-Plattform durch den Start auf The Roku Channel zu erweitern", so Gabriel Sauerhoff, SVP Digital Distribution and Commercial Partnerships bei Warner. Bros. Discovery

Der 2017 gestartete Roku Channel ist Bestandteil der Roku-Plattform. Im vierten Quartal 2021 erreichte The Roku Channel nach Unternehmensangaben geschätzte 80 Mio. US-Haushalte.

Aktuell umfasse das Roku-Angebot mehr als 80.000 kostenlose Filmen und andere Programme sowie über 275 kostenlose, lineare Live-Fernsehkanälen und zusätzlich Premium-Abonnements von mehr als 50 Inhaltspartnern.