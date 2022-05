Simon Pegg wird Parapsychologe

An der Seite von Simon Pegg spielt Minnie Driver die weibliche Hauptrolle in der auf wahren Begebenheiten beruhenden schwarzen Komödie "Nandor Fodor and The Talking Mongoose".

Nach eigenem Drehbuch inszeniert Adam Sigal die auf wahren Begebenheiten beruhende schwarze Komödie "Nandor Fodor and The Talking Mongoose" mit Simon Pegg und Minnie Driver in den Hauptrollen. Wie "Deadline.com", hat die Produktion bereits in Leeds begonnen.

In "Nandor Fodor and The Talking Mongoose" spielt Simon Pegg den in Ungarn geborenen und in den USA gestorbenen Psychoanalytiker und Parapsychologen Nandor Fodor, der sich in den frühen 1930er Jahren auf die Suche nach Gef., dem sprechenden Mungo https://en.wikipedia.org/wiki/Gef, macht. Driver verkörpert seine Assistentin Anne, die ihn auf dieser Reise ins Ungewissen begleitet. In weiteren Rollen stehen Tim Downie, Ruth Connell, Paul Kaye, Gary Beadle und Drew Moerlin vor der Kamera.

Regisseur und Drehbuchautor Adam Sigal sagt über das Projekt, das Sasha Yelaun, Dominic Burns, Karl Hall und Matt Williams produzieren: "'Nandor Fodor and The Talking Mongoose' ist so eine einzigartige Geschichte, dass ich nicht glauben konnte, dass sie wahr ist. Es gibt niemand anderen als Simon, der diesen Charakter verkörpern und uns auf diese verrückte Reise mitnehmen könnte und ich kann es gar nicht erwarten, anzufangen."