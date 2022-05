Spidey verhilft Sony Pictures zu deutlicher Umsatz- und Gewinnsteigerung

Mit einem weltweiten Einspiel von 1,892 Mrd. Dollar belegt Spider-Man: No Way Home" Platz sechs der ewigen Bestenliste. Ein Erfolg, der sich äußerst positiv auf die jetzt von Mutterkonzern in Tokio bekannt gegebenen Zahlen von Sony Pictures Entertainment für das am 31. März zu Ende gegangene Fiskaljahr auswirkt.

Demnach stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 55 Prozent auf umgerechnet 9,5 Mrd. Dollar, der operative Gewinn lag mit 1,67 Mrd. Dollar um 172 Prozent über dem des Vorjahres. Dazu habe neben den Erfolgen von "Spider-Man: No Way Home" auch der Verkauf von GSN Games für 70 Mio. Dollar beigetragen, heißt es aus der Sony-Zentrale in Tokio.

Für das laufende Fiskaljahr rechnet der Sony-Konzern für Sony Pictures auf Yen-Basis mit einem Umsatzrückgang um sieben Prozent. Rückläufige Kinoumsätze sowie das Fehlen der Summe aus dem Verkauf von GSN Games würden dazu führen, dass der operative Gewinn gar um gut die Hälfte zurückgehen werde.

Insgesamt erzielte der Sony-Konzern im zurückliegenden Fiskaljahr einen Umsatz von 76 Mrd. Dollar (plus zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und einen operativen Gewinn von 9,2 Mrd. Dollar (plus 26 Prozent).