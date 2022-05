Kinocharts Frankreich: "Doctor Strange 2" knackt die Million

"Doctor Strange in the Universe of Madness" knackte bei seinem Start in Frankreich spielend die Eine-Million-Besucher-Marke. Mit 1,3 Mio. gelösten Tickets gelang dem Sequel der beste Start des Jahres.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" knackte bei seinem Start in Frankreich spielend die Eine-Million-Besucher-Marke. Mit 1,3 Mio. gelösten Tickets gelang ihm der beste Start des Jahres. Das Sequel spielte damit 8,4 Mio. Euro ein. Mühelos überholte es damit auch den Vorgänger. Doctor Strange" war Ende Oktober 2016 mit einem Einspiel von 4,8 Mio. Euro angelaufen. Die Nummer eins der vergangenen drei Wochenenden Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" musste auf Rang zwei mit nur einem Bruchteil der Besucher, 174.349, vorlieb nehmen und steht gesamt bei 2,4 Mio.. Die Top drei komplettiert das heimische Komödiensequel Monsieur Claude und sein großes Fest", das am fünften Wochenende gesamt die Zwei-Millionen-Besucher-Marke nahm.

Der beste Neuling, die Komödie "Le ténor" mit Mohamed Belkhir, als Rapper bzw. menschliche Beatbox unter dem Künstlernamen MB14 bekannt, als Titelheld, platzierte sich auf Rang vier und schrieb mit 103.864 Besuchern als letzter Titel in den Charts ein sechsstelliges Ergebnis. Dahinter kletterte Les Segpa" von acht auf fünf und verwies Sonic the Hedgehog 2" von Rang drei auf sechs. Das Sequel nahm am fünften Wochenende die Zwei-Mio.-Besucher-Hürde.

Auf Rang elf meldete sich mit der Berlinale-Premiere Les passagers de la nuit" der nächstbeste Neuling. Sie wurde von 60.870 Kinogängern gesehen und verzeichnete den zweitbesten Locationschnitt hinter dem überwältigenden von "Doctor Strange 2".

Auf den Rängen 15 und 17 sind die deutschen Titel "Die Häschenschule - Der große Eierklau" und Der Fall Collini" zu finden, die auf 10.689 und gesamt 155.909 Besucher bzw. 9.289 und gesamt 38.656 Besucher kamen.