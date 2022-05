Anmeldestart für Cinema Vision 2030

Für die Innovationskonferenz der drei Kinoverbände am 22. und 23. Juni können ab sofort Tickets erworben werden. Unterdessen wurden weitere Details zum Programm bekannt gegeben, so beteiligen sich unter anderem namhafte internationale Player wie A24, Picturehouse Cinemas oder mk2.

Mit Cinema Vision 2030 veranstalten die drei Kinoverbände AG Kino-Gilde, Bundesverband kommunale Filmarbeit und HDF Kino in diesem Jahr am 22. und 23. Juni erstmals eine gemeinsame Innovationskonferenz - und das sowohl vor Ort im Kino International, wie auch online. Die Konferenz, die der konkreten inhaltlichen Auseinandersetzung mit zukunftsträchtigen Ideen zur grundsätzlichen Aufstellung der Branche dienen soll, setzt dabei ganz auf internationale Best-Practice-Beispiele.

So wurden parallel zum Anmeldestart (Fachbesucher:innen können ab sofort Tickets unter www.cinemavision2030.de erwerben) auch weitere Details zum Programm genannt. Nach derzeitigem Stand werden rund 20 Expert:innen aus Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien, Italien und den USA über die zwei Kongresstage hinweg ihre Erfahrungen teilen, konkrete Projekte vorstellen und ihre Erfolgsgeschichten und "Hidden Champions" vorstellen. Beteiligt werden demnach unter anderem namhafte Player wie La Fémis und mk2 aus Frankreich, Picturehouse Cinemas aus UK oder A24 aus den USA sein; die Moderation übernimmt Ute Soldierer.

Grundsätzliche Programmschwerpunkte wurden bereits bei der Ankündigung der Veranstaltung im April genannt, neu ist nicht zuletzt die Information, das Besucher:innen sich über eine eigene Konferenz-App aktiv an den Panels beteiligen können. Geplant ist, im Nachgang zur Konferenz einzelne Themen aufzugreifen und mit den Akkreditierten in Online-Sessions zu vertiefen.

Die von der BKM mit Mitteln aus dem Programm "Neustart Kultur" geförderte Konferenz richtet sich an alle Kinotypen und spricht sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter:innen in allen Bereichen an. Die Konferenzsprache ist deutsch.