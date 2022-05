Mehr Verantwortung für Ramon Biarnés

Die Odeon Cinemas Group, Europas größter Kinobetreiber und Tochter der weltgrößten Kinokette AMC, hat Ramon Biarnés zum Managing Director - Southern & Northern Europe ernannt. Nachdem Biarnés bislang die die Verantwortung für Südeuropa - und damit neben Spanien, Italien und Portugal nicht zuletzt auch Deutschland mit UCI - trug, wird er künftig auch für die Marken der Gruppe in Schweden, Finnland und Norwegen verantwortlich sein.

Biarnés, der seine neue Position am 1. Juni dieses Jahres antreten wird, löst Jason Cole ab, der in die AMC-Zentrale und damit in die Vereinigten Staaten zurückkehrt. "Ich freue mich sehr, diese neue Verantwortung in diesem großartigen Unternehmen übernehmen zu können. Ich bin dem Unternehmen vor fünf Jahren beigetreten mit dem Ziel, ein hochtalentiertes Team zu leiten, das seine Leidenschaft für Kino täglich unter Beweis stellt. In dieser Zeit konnte ich die Odeon Cinemas Group bei ihren Plänen begleiten, das Kinoerlebnis in ein noch globaleres, einzigartigeres und exklusiveres Erlebnis zu verwandeln, bei dem die Kunden die Hauptakteure sind. Ich stelle mich dieser neuen Herausforderung mit Enthusiasmus und der festen Absicht, dazu beizutragen, die Kinofans weiterhin mit neuen Angeboten zu überraschen, die sie ganz sicher nicht gleichgültig lassen werden", erklärt Biarnés.

Die Odeon Cinemas Group ist mit 290 Kinos, 2.558 Leinwänden und mehr als 11.000 Mitarbeitern in neun Ländern vertreten und ist damit der größte Kinobetreiber in Europa. UCI ist die Marke, unter der das Unternehmen in Deutschland operiert und aktuell 22 Kinos betreibt, darunter fünf Imax-Standorte.